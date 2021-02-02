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〈台股盤中〉台積電領半導體神山群噴出 狂飆逾380點收復所有均線

〈台股盤中〉台積電領半導體神山群噴出 狂飆逾380點收復所有均線。(鉅亨網資料照)
〈台股盤中〉台積電領半導體神山群噴出 狂飆逾380點收復所有均線。(鉅亨網資料照)

台股今 (2) 日延續跌深反彈格局，由台積電領軍半導體神山群包括 IC 設計、記憶體、半導體封測等全面噴出，拉抬加權指數盤中最高大漲超過 380 點、衝到 15794.1 點，收復所有短期均線。

美系外資出具最新報告，預估 2025 年，台積電營收有實力翻倍看增至 900 億至 1000 億美元的規模，將取代全球最大半導體公司英特爾，躍居全球半導體第一大廠，將目標價從 670 元上調至 900 元。外資昨天也對台積電終止連續 8 個交易日賣超態勢，激勵台積電今天續強，盤中最高漲 25 元，來到 636 元，漲約 4%。

在權王台積電登高一呼下，半導體最上游的 IC 設計力旺、凱鈺亮燈漲停，凌通、立積、亞信、聯發科、鈺創、聯詠都大漲 3-5%，其中，聯發科股價創下歷史新高；中游的 IC 製造聯電、嘉晶、合晶、世界等，以及 DRAM 南亞科、茂矽、品安、華邦電、旺宏都滿面紅；下游的封裝測試日月光、昇益、頎邦、華泰、矽格等都強強滾。

除了半導體飆風再起，台股三王中的鴻海、大立光也都勁揚超過 2%，面板雙虎也表現亮麗；其餘傳產金融權值股也百花齊放，台塑四寶、航運三雄、中鋼、台泥、元大金、富邦金、上海商銀、合庫金、國泰金都是買盤聚焦所在。

整體來說，台股僅剩 3 個交易日就封關，在外資昨天釋放出賣超、與漲多修正已達滿足點訊號，尤其買超台積電是一大指標，不僅上演跌深反彈戲碼，也為多頭注入強心針，也讓氣勢延續至今天，且量能也補了上去，一口氣連過三關包括月線、10 日線、填補 15642 缺口，也因此重回所有短期均線，法人頗有抱股過年態勢。

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