政院召開穩定物價小組會議 密切監控民生物資供應

近期國際大宗物資價格持續上漲，隨著農曆春節將至，行政院副院長沈榮津今 (1) 日召開「穩定物價小組」會議，責請農委會、經濟部、交通部等相關單位，密切監控農漁畜各類商品、民生物資等市場供需與價格狀況，適時執行各項調配措施。另外，政院也注意到國內營建物料價格波動大。

沈榮津今天聽取農委會、經濟部、公平會及行政院消保處「春節民生物資價格穩定措施」報告，他表示，農曆春節前的民生物資供需，蔬菜、水果、花卉、畜禽類及水產品等供給量充分滿足市場需求，但仍請各部會嚴密掌握應節商品與民生服務市場價格變動情況，適時調配供應，並嚴防業者藉機從事聯合行為。

沈榮津指出，國際大宗物資價格持續上漲，去年 12 月黃豆期貨價較 2019 年同期漲幅約 39%，已請經濟部責成台糖協助穩定沙拉油售價，另也請農委會及經濟部盤點國內黃豆供需庫存量，密切掌握並全力穩定後端飼料價格。

有關國內黃豆、小麥、玉米等，鑒於目前國際大宗物資漲勢未見平緩，請農委會及經濟部持續掌握國際大宗物資情勢，並盤點國內存量變動情形，適時採取因應措施。

至於營建物料價格變動情形，沈榮津表示，請經濟部持續掌握、注意營建材料價格變動對營建業影響程度，必要時協調物料供需，執行穩定物價相關措施；為因應中長期台商回台建廠需求，也請協調國內鋼廠持續穩定供貨。

此外，對於進度落後案件，沈榮津強調，主管機關應主動進行瞭解及協助，並請公平會查明鋼筋業者是否涉及聯合調漲鋼筋價格而有違反公平交易法規定情事。