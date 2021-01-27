政院推大南方計畫 橋頭科學園區年底開放廠商選地

內政部營建署今 (27) 日表示，為配合行政院大南方計畫，將辦理高雄新市鎮第二期發展區開發作業，提供約 185 公頃產業專用區土地作為橋頭科學園區，預計今年底讓廠商進場選地及辦理設廠規劃，盼打造新興科技產業發展、研發及試驗基地。

台商回流帶動新一波投資動能，包括日月光 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)、智崴 (5263-TW)、華宏新技 (8240-TW)、太普高 (3284-TW) 等多家廠商，皆已簽署投資意向書，為橋頭科學園區第一批投資廠商，預估未來將帶動年產值 1800 億元，創造 1.1 萬個就業機會。

營建署指出，政府推動「大南方大發展南台灣發展計畫」，帶動人口及產業進駐高雄新市鎮，第二期發展區開發作業約占地 358 公頃，其中 185 公頃產業專用區土地劃為橋科園區，目前已完成開發執行計畫報核，都市計畫變更案草案審議通過，區段徵收協議價購會議也於去年 12 月底召開完畢。

營建署進一步說明，今年將配合環境影響評估作業時程，預計於年底辦理區段徵收計畫公告，以及都市計畫發布實施作業，屆時將提供廠商進場選地，並辦理設廠規劃作業。

營建署表示，待園區公共工程與廠房同步施工完成後，高雄橋科園區將成為未來可期的新興科技產業發展、研發及試驗基地，展現在地影響力及國際競爭力，串連科技新廊道。

此外，高雄新市鎮第三次通盤檢討作業將接續橋科園區開發工作，評估規劃橋仔頭糖廠周邊土地或高雄捷運青埔站附近地區開發內容，期望加速串聯高雄新市鎮已開發區及橋科，增加交通便利性。