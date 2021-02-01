台灣人壽增資午資開發上限15.88億元 投入台中洲際棒球場計畫

中信金 (2891-TW) 今 (1) 日晚間召開重大訊息說明會，旗下台灣人壽協理王韋凱表示，該公司董事會通過於原核准預算內，以新臺幣 15.88 億元為上限，分次參與承接台中洲際棒球場 ROT 案的午資開發公司今 (2021) 年辦理的各次普通股現金增資，以維持 99% 持股比例，並依台中洲際棒球場開發案投資計畫，投入資金興建及營運。

台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設的政策，台灣人壽依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助提升長期穩定的收益。

台灣人壽也進一步說明，本案多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行本案合約及投資計畫的必要，因應新建娛樂商城的資金需求，台灣人壽將依持有 99% 股權比例參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬台中結合運動、休閒與娛樂的園區。

近年來，台灣人壽已參與台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區 BOT 案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館 BOT 案及高雄市和發產業園區開發案等多項公共建設，總投資金額達 260 億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。