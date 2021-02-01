〈車市〉1月排名洗牌 福特躍上亞軍 LEXUS、賓士擠進前5

1 月台灣新車銷售數據出爐，單月掛牌數衝上 51179 台，年增幅高達 29.8%，創 10 年來單月新高，除了和泰車 (2207-TW) 持續是大贏家，福特也衝上亞軍，超越裕日車 (2227-TW)NISSAN，不過，一向是國產常勝軍的 HONDA 反而一口氣退居到第 8 名，遭 LEXUS、賓士、中華車 (2204-TW)、三菱等車廠超越，LEXUS 和賓士軍則進入前 5 名，顯然高端進口車的買氣也持續暢旺。

1 月車市買氣爆棚，主要是因 1 月初貨物稅汰舊換新補助屆臨申請截止期限，刺激大量高齡車換購需求，此也反映在國產車的銷售表現，單月國產車掛牌占比拉高至 60%，優於過往進口車占比近半狀況。

TOYOTA 1 月共掛牌 16661 台，月增 63.6%、年增 34.2%，其中，COROLLA CROSS 熱銷 6195 台，占品牌銷售比重高達 37%，也刷新台灣過去 20 年來單月領牌數突破 6000 台的車款紀錄。

而福特單月掛牌 3519 台，月減 7.3%，年增 73.2%，排名第二，超越 NISSAN 的 3345 台，主要是因去年的熱銷車款 FOCUS 買氣持續暢旺，掛牌達 1450 台，而 KUGA 掛牌也達 1536 台，單單這二款車就占品牌銷售近 85%。

LEXUS 同樣是 1 月的銷售亮點，單月掛牌 3267 台，創單月新高，並奪下豪華車品牌銷售第一名，主要是靠 SUV 三劍客 RX、NX、UX 共銷售 2412 台衝刺買盤，此三款車占品牌銷量比重達 73%。