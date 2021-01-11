車市買氣15年最佳 和泰車、汎德永業年營收寫新紀錄

各大車廠陸續公布去年 12 月合併營收，隨著去年車市大好，車市龍頭和泰車 (2204-TW) 今 (11) 日公布去年合併營收達 2287.27 億元，年增 8.72%，而進口車商汎德永業 (2247-TW) 達 395.62 億元，年增 17.23%，兩大業者均寫下歷年新高紀錄。

去年國產車商受惠於汰舊換新補助刺激換車需求，而進口車市在車商積極引進各種改款車下，買氣也強強滾，推升台灣車市總掛牌衝上 45.74 萬台，年增 4%，並創 15 年來新高。

其中，和泰車為大贏家，前 10 大乘用熱賣車款中，有 5 款是 TOYOTA 以及 1 款 LEXUS NX，帶動全年營收衝破 2200 億元，續寫新高。

而汎德永業 12 月受惠新車大量到港交車，單月合併營收衝上 45.14 億元。月增 34.98%，年增 14.67%，創單月新高紀錄，推升全年營收達 395.62 億元，年增幅高達 17%，同寫新高紀錄。

汎德永業指出，旗下主要代理品牌 BMW 和經銷品牌 Porsche(保時捷) 產品線趨完整，帶動新車銷售力道強勁，其中，重磅新車 BMW 全新 5 系列、Porsche 首款純電動車 Taycan 12 月皆有交車，依目前預收單相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

展望後市，汎德永業看好， BMW 和 Porsche 均有多款新車發表上市，將持續推升買氣，而維修保養業務也維持逐年穩健成長趨勢，加上未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將逐步放大獲利貢獻。

不過，法人認為，由於行政院會拍板汽機車汰舊換新減徵貨物稅再延長 5 年，再加上車用 IC 大缺貨恐導致上半年缺車以及車價變貴，須留意對車市換購新車的買氣影響。