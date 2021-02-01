〈陸股盤後〉上證站回3500點 指數量縮上揚0.6%

周一 (1 日)A 股三大指數除上證開低外，深證與創業板指均開高。銀行與原物料類股成今日撐盤要角，而光學、生技類股表現最為活躍。不過投資人積極加碼意願不足，A 股成交量能萎縮至不到 9000 億人民幣。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

盤面上，醫療、造紙、煤炭、化纖、化工、銀行、食品飲料、光學等類股漲幅較高；券商、保險、旅遊等類股逆勢下滑。

截至收盤，上證上漲 0.64%，報 3505.28 點，深證上漲 1.36%，報 15024.24 點；創業板指上漲 0.99%，報 3159.99 點。滬深兩市今日成交金額達 8568 億人民幣，日減一成，創今年成交量新低。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 34.59 億元，其中滬股通買超人民幣 28.47 億元，深股通買超人民幣 6.12 億元。

產業消息

野村認為，1 月製造業 PMI 下滑，可能讓中國當局確認當下並非貨幣政策急轉向的時機，預估未來數周中國人行會出手紓緩流動性緊俏的局面，銀行間隔拆利率將回到合理區間。銀行類股午盤後走揚，工商銀行上漲 1%、農業銀行上漲 0.6%、中國銀行小漲 0.3%、平安銀行飆升 6.3%。

法人觀點

海通證券認為，從估值、各類資產比價、交易指標來看，目前市場整體熱度偏高。特別是白酒、汽車、電氣設備等族群有過熱跡象，至於房地產、建築裝飾、傳媒等類股則熱度偏低。A 股春季行情仍在持續進行，短期投資人應多留意低估值產業，若以今年全年來看，科技與大眾消費還是屬於主流族群。

