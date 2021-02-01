股價飆5% 兩大外資看好騰訊 紛上調目標價

周一 (1 日) 港股股王騰訊 (700-HK) 股價急漲逾 5%，主要受到兩大外資摩根大通與瑞信均看好騰訊未來廣告業務前景，紛紛上調騰訊目標價，同時保持加碼評等。

資料來源: 新浪財經, 騰訊日線走勢

摩根大通表示，騰訊透過成功引進「視訊號」，預計可以有利於微信的長期收益。摩根大通預估「視頻號」將在 2024 年產生 760 億港元的廣告收入，並預計至 2024 年即時串流媒體打賞機制和社交電子商務將具有更大的潛在發展空間。

在純益率假設為 40% 下，結合 2024 預估本益比 25 倍的情況下，「視頻號」可能為騰訊帶來 1100 億美元的增量估值。

因此重申對騰訊加碼的投資評等，並上調目標價近 30%，由 655 港元升至 850 港元。

瑞信方面則認為微信上個月底推出 8.0 版本，相信是該應用程式近幾年主要的改版之一。新版本著重內容影片化與進一步整合「視頻號」及微信生態系統，提升直播功能，以及加強應用程式的社交功能及連結性。

瑞信稱經過一年的快速發展，「視頻號」已成為中國其中一個大型短影音平台，並可能成為提升整個微信生態系統用户參與度的重要資產。

隨着內容不斷豐富，看到「視頻號」具廣告潛力，而提升直播功能也有助進一步釋放微信生態系統內電子商務的優勢。因此將騰訊目標價由 735 港元調高 8.8% 至 800 港元，維持表現優於大盤的評等。

