安聯人壽拚數位轉型 業務大軍目標2025年增至1萬人

外商安聯人壽持續進行業務員轉型計畫，總經理林順才今 (2) 日宣布，將持續以數位化工具推動有效轉型，透過平台掌握培訓狀況，目標在 2025 年將業務大軍規模擴編至 1 萬人。

安聯人壽自 2015 年起啟動組織發展增員計畫，訂出每年人力淨增加 20%、2020 年業務大軍人員規模達 5000 人的目標，截至去年 12 月底止，業務部隊人數已正式突破 5000 人，年增幅逾 24%，在壽險業業務員低成長環境下，逆勢突圍。

林順才指出，安聯已經完成第一階段增員計畫，在去年底業務員人數突破 5000 人，累計近 5 年來人力已大幅增加 2.8 倍，預計第二階段將在 2025 年將業務員人數擴增至 1 萬人。

安聯人壽業務長劉育群進一步指出，安聯除了透過創新管道招募人才計畫外，也積極培育新人並留住既有的人才，透過發展業務菁英團隊朝組織快速成長，挑戰業務人數淨成長 20% 的目標邁進。

劉育群指出，安聯去年在業務團隊中擴增部每月平均都有穩定的成長，業務員淨登錄人數超過 1000 人，不僅在業界排名第二，更是去年以來業界人力增長最快速的壽險公司。

在商品策略部分，林順才表示，今年將延續去年已投資型、健康險為主的基調，透過多元通路銷售並持續推動數位轉型；此外，在監理主管機關推動下，預期保障型與健康險也會有不錯的表現。

在景氣與市場部分，今年壽險業經營環境可望比去年好，但受到低利率與經營環境等因素，今年還是有不少挑戰；至於困擾市場已久的疫情，他則認為，如果疫苗研發順利，疫情有機會在夏天逐漸趨緩。