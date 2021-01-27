疫情紓困衝擊稅收 我去年租稅負擔率12.2%

受新冠肺炎疫情影響，我去 (2020) 年不含社會安全捐的租稅負擔率為 12.2%，較前一年減少 0.8 個百分點，平均每人稅負金額 10 萬 1763 元，不僅較前一年減少約 2960 元，更是 11 年來首度負成長。

根據財政部最新發布的統計通報，去年受疫情減稅等紓困措施影響，導致我全年稅收縮水，全年稅收 2 兆 3804 億元，較前一年大減 901 億元，是金融海嘯以來，近 11 年來首度出現稅收負成長；而各級政府賦稅依存度預估降為 68%，創 7 年來新低。

以稅收占 GDP 比率來看，財政部表示，因我國採簡政輕稅，因此不含社會安全捐賦稅負擔率長期處於偏低水準，去年加計遞延入帳稅款後預估為 12.2%，與鄰近的新加坡 13.3% 較為接近，但明顯低於日本 19.2%、南韓 20.1% 及英、美等歐美國家。

財政部表示，去年受疫情衝擊導致企業獲利衰退，加上稅制變動與紓困措施，導致我全年稅收出現近 11 年來首度下滑，連同中央政府也是近 7 年來首度低於預算編列數。

在租稅結構部分，去年營所稅、綜所稅占全球總稅收比重達 41%，其次為營業稅占比達 17.9%，和 2010 年相比，2009 年受全球金融海嘯衝擊，國內經濟負成長，加上營所稅稅率調降為 17%，影響所得稅收，導致近 10 年來所得稅占比增加 4.6 個百分點。

如果進一步劃分三大稅系，其中所得稅系受惠於稅制與景氣因素，推升比重上升至 45.8%；至於消費稅系與財產稅系則分別降至 38.0%、16.2%。

財政部表示，如以直接、間接稅區分，去年我直接稅占比 62%，近年維持在 6 成左右，與公平及量能課稅原則之國際主流趨勢相呼應。