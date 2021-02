數位帳戶讓錢變大 這家利率比老行庫高20倍 消費還享30%回饋賺紅包

低利時代,許多民眾都知道定存不如投資,但是近期隨著指數頻頻創高,對於已經獲利了結出場,或在等待重新進場時機的人來說,建議可將資金轉進高利活儲,目前數位帳戶活儲利率介於 1%~2% 左右,以一般公股行庫的台幣活儲利率 0.1% 來計算,與最優惠的聯邦銀行 New New Bank 活儲利率 2% 相比,差距高達 20 倍。除了存款優利,值此春節期間,消費最高還有 30% 回饋可大賺紅包財。

在市場一片低利環境下,目前一般銀行行庫的台幣活儲利率介於 0.05%~0.1% 左右,以台灣銀行為例,目前活儲利率為 0.1%,但是證券戶活儲利率只有微薄的 0.02%,而數位帳戶的高利活儲則上看 2%,因此,無論是只想保守存錢領息,或是投資人的閒置資金,都可利用數位帳戶的高利活儲,來讓錢滾錢變大。

以目前市面上市占率前五大的數位帳戶來看,台幣活儲年利率都達 1% 門檻,但都有金額上限,前五大中,利率最高的是聯邦銀行的 New New Bank,祭出上限 10 萬元可享優利 2%,無特殊限制都適用,且優利期限到今年 7/20。

雖然台新的 Richart 利率 1%、最高限額有 30 萬元,永豐大戶 DAWHO 利率 1.1%,限額提供到 50 萬,但是要享這些優惠都有限制條件,其中,Richart 須設定 ACH 每月自他行轉入 2 萬元等條件才可拿到 1% 的高利。

而大戶 DAWHO 則是從今年起實施大大、大戶分級制,月平均資產需要達 10 萬元升級大戶,若低於 10 萬元則要持有未結清的房貸、信貸、汽貸或壽險商品,才可享高利優惠,兩家銀行的優惠期限都到今年 6 月底止。

至於也在前五大之列的王道銀行,則是門檻較高,需要達 300 萬 - 500 萬元門檻,才有 1% 可拿,若 100 萬 - 300 萬元則為 0.6% 利率,其餘則按該行牌告只有 0.2% 利率,且期限到今年 3 月底止,但只要在專案截止前加入,都可享優惠利息 6 個月。

聯邦銀行 New New Bank 不僅以無條件最高 2% 的優利勝出,而且每月給息,還額外加碼提供每月各 10 次跨行提款及轉帳免收手續費、金融卡六日刷卡 2% 回饋與外幣結匯最高 10 分優惠。此外,隨著農曆年將至,New New Bank 還要讓民眾大賺新年紅包,從 2 月 1 日起到 2 月 28 日,首次使用 LINE Pay Money 消費且連結聯邦銀行帳戶 (含 New New Bank),並開啟「自動儲值」與「同意自動儲值交易差額功能」,消費不限通路最高享 30% 限額回饋。

疫情看不到盡頭,無限 QE,又讓利率直直降,投資或是儲蓄,都要聰明規劃現金流計畫,許多數位帳戶的優惠在歲末年終都會變動,理財策略要趁此機會重新布局,選擇最優利又最優惠的數位帳戶,無論存款或消費,都可以將資金放大到最大化,金牛年一開春為自己的荷包牛轉錢坤。