Robinhood開放有限度交易 GameStop盤後翻紅大漲50%

線上交易平台 Robinhood 周四 (27 日) 盤後表示，周五起將開放「有限度購買」最近被散戶熱炒的 GameStop(GME-US)等狂飆股，消息帶動 GameStop 盤後大漲 50%，扭轉被多家平台祭出限制而收低的頹勢。

Robinhood 稍早宣布，禁止用戶新購買某些最近被散戶追捧的個股，並提高購買這些個股的保證金比率。該公司之後出現解釋，決策雖然有些粗暴，但都是為了控管風險，「我們將以負責任的作法開放某些證券交易，接下來將持續監控情況，必要時再度調整做法。」

由於 Robinhood、Interactive Brokers 等交易平台對數支暴漲股票設限，影音遊戲廠商 GameStop 周四盤中數度跌停，終場收黑下挫 44%，影院業者 AMC Entertainment(AMC-US)收挫 56%，黑莓 (BB-US) 跌 41%、Bed Bath＆Beyond(BBBY-US)跌 36%。

這些股票在 Robinhood 發布聲明後反彈，GameStop 漲 50%，AMC 漲 43%，黑莓漲 15%，BBBY 漲 11%。

Robinhood 表示，限制交易是為了遵循美國證券委員會 (SEC) 對券商的資本準備規定，而這些規定存在的目的是為了保障投資人。這家主打零手續費的線上券商今年可能申請掛牌上市，擁有超過 1300 萬用戶。

市場動盪之際，消息人士透露，Robinhood 已從銀行的信用額度取出部分資金，金額至少數億美元。

散戶熱炒的 GameStop 等個股近來成為驅動美股行情一大力量，甚至迫使基金出售部位以回補空頭，反映疫情期間愈來愈多人投身股市帶來的改變。

提高保證金比率的作法不算罕見，但鮮少採取限制交易這種較極端的作法，並在用戶間引發憤怒和不解，一些使用者周四聯手對 Robinhood 等平台提起集體訴訟。

監管機關和美國議員也注意到這個現象，參議員華倫 (Elizabeth Warren) 表示，交易亂象是因為 SEC 監管不夠力，要求當局釐清市場操縱規定。