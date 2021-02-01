【袁志峰專欄】股市調整期未完，關注業績與新股

今天推介 - 銀河娛樂 (27), 上日收市 $58.8

1) 股市前景

環球股市上周顯著調整，全球散戶與美國對沖基金引發的衝突，強生研發新冠疫苗測試數據令人失望，以及擔憂中國收緊貨幣政策是主要原因。恒指連瀉 4 日累跌 6.2%，技術支持位在 28,100 點及 27,600 點。受春節假期影響，南向資金將於 2 月 9 日至 17 日暫停交易，期間港股表現可能較淡靜。

筆者認為港股並未轉勢，對首季度行情持樂觀看法，南向資金持續淨流入，企業盈利理想以及人民幣升值是主要催化劑，趁回調買進是基本操作策略。估計 2 月上旬仍屬港股調整期，短線投資可關注績優股及新股。本周公布業績的重點公司有中國平安 (2318)、平安好醫生 (1833)、阿里 (9988) 及中芯國際 (981)。快手科技 (1204) 將於周五上市。

今天推介是銀河娛樂 (27) — 澳門博彩收入持續改善，去年三季度、四季度及全年同比跌幅分別為 93%、70% 及 79%。估計今年 1 月同比跌 60%，因基數較低，2 月起應可恢復同比增長。澳門政府預測今年博彩收入達 1300 億澳門元，按年升 115%。過去兩個半月，銀河娛樂 (27) 股價於 57.0 元至 62.0 元間上落，跑輸大市，一月份恒指升 3.9%，而銀河娛樂 (27) 跌 2.7%，假若澳門博彩收入 2 月起回復增長，博彩股有機會向上突破。港股通南向資金近日積極買入銀河娛樂，以結算日計算的持股量由 1 月 20 日的 6674 萬股增至 1 月 29 日的 9796 萬股，增幅約 47%，估計淨買入金額約 18 億元。建議買入，目標價 65.0 元，止損價 56.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 275 點，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 291 點，收報 28283 點，跌 267 點或 0.9%，成交額按日跌 11% 至 2402 億元，1 月日均成交額 2445 億元，較 12 月的 1405 億元高 74%。港股通南向資金淨買入 125 億元，包括淨買入 51 億元騰訊 (700) 股份。1 月累積淨買入 3106 億元，而 12 月淨買入為 602 億元。全周計，恒指跌 4.0%。全月計則升 3.9%。

藍籌股 9 升 42 跌。創科實業 (669) 及安踏體育 (2020) 漲逾 2%，是升幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997) 及碧桂園 (2007) 跌逾 4%，是表現最差藍籌。其次是吉利汽車 (175)、恒安國際 (1044)、中海油 (883) 及百威亞太 (1876) 皆跌逾 3%。長和 (1)、長江基建 (1038)、華潤置地 (1109) 及中國海外發展 (688) 跌逾 2%。全月計，騰訊 (700) 及美團 (3690) 皆漲 20.8%，是表現最佳藍籌，碧桂園服務 (2007) 表現最差，挫 12.6%。

恒生科技指數跌 0.2%，成份股 14 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東集團 (9618) 及阿里 (9988) 跌逾 1%。心動公司 (2400) 漲 14%，是表現最好成份股。其次是華虹半導體 (1347) 及明源雲 (909) 升逾 4%。比亞迪電子 (285)、易鑫集團 (2858)、聯想 (992) 及新東方在線 (1797) 皆跌逾 4%，是跌幅最大成份股。全周計，恒生科技指數跌 4.2%，全月計則升 11.1%。

板塊方面，物管、航空、軟件及體育用品股上升。恒大物業 (6666) 及融創服務 (1516) 分別漲逾 10% 及 7%。中國 3 大航空股升 2%-4%。金蝶國際 (268)、明原雲 (909) 及微盟集團 (2013) 升 2%-4%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 2%。食品、風電、石油、燃氣、有色金屬、內房及本地地產股跑輸大市。中國旺旺 (151) 及康師傅 (322) 跌 4%-6%。中國燃氣 (384) 及新奥能源 (2688) 跌 3%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 跌逾 2%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 2%。

周五上証指數高開低走，全日單邊下行，尾市略為反彈，收報 3483.07 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數持平。滬深兩市總成交約 9500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 25 億元，1 月累積淨買入 400 億元，而 12 月淨買入為 572 億元。全周計，上証指數跌 3.4%，全月計則升 0.3%。全周計，深証成指跌 5.2%，全月計則升 2.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地傳媒報道，人力資源和社會保障部正式批准發行了首批 5 隻「港股通」股票型養老金產品，標誌着年金基金通過養老金產品投資「港股通」標的股票政策正式落地。(信報)

4) 個股訊息

中石油 (857) 發盈警，預期去年盈利按年減少 55% 至 63%；2019 年度盈利 456.77 億元。中石油稱，受新冠肺炎疫情影響，油價斷崖式下跌，公司成品油銷量大幅減少，汽油、柴油銷量按年跌 10% 至 20%，同時須按會計準則計提油氣資產減值準備。(信報)

恒大物業 (6666) 公布收購浙江亞太酒店物業服務有限公司，作價 15 億元人民幣，通過是次收購，其在管面積將超過 3.8 億方米。亞太酒店物業在全國 13 個省份 39 個城市擁有 940 個在管項目，面積超過 8000 萬方米，涵蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等。(信報)

大唐發電 (991) 預期去年盈利約 27-31 億元人民幣，按年增加約 1.5-1.88 倍。業績預增主要是發電量按年上升，公司營業收入大幅增長；營業成本下降，及財務費用大幅下降。(信報)

中金公司 (3908) 公布，預計去年度實現歸屬上市公司股東的淨利潤為 68.28 億至 75.52 億元人民幣，按年增加 61.1% 至 78.2%。報告期內，公司投資收益、投資銀行業務手續費淨收入、經紀業務手續費淨收入等多項主要收入較上年同期均實現較大幅度增長。(信報)

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