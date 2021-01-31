〈年前資金周轉〉保單借款有五優勢 但疏忽一重點小心保單失效

隨著年關將近，又是許多民眾有資金需求的旺季，除了一般的小額信貸，保單借款也是短期資金周轉的好途徑，且保單借款具備免擔保等五大特色，其便利性非常適合短期資金快速籌措使用。不過，元大人壽提醒，若沒注意還款繳息時間，要小心保單失效。

保單借款有別於其他管道貸款特色，包括：一、免擔保，不須聯徵報告或提供財力證明。二、免手續費，不同於信貸要繳付 3000 元至 6000 元不等的開辦手續費。三、申貸簡便多元，要保人除了可臨櫃辦理、委託業務員送件外，還可郵寄、傳真、官網平台辦理線上借款等。四、快速撥款，臨櫃申請或網路借款通常一個工作天即可撥款，其餘申請方式通常亦能在 2-3 個工作天內撥款完成。五、隨借隨還無須綁約，也無須繳付提前還款違約金，可隨時償還利息和本金。其便利性非常適合短期資金快速籌措使用。

元大人壽提醒，想透過保單借款，並於過年前收到撥款的保戶，應先確認保單借款的申請文件齊備，並且算好申請日期，以該公司為例，需於 2 月 3 日 (含) 前送抵元大人壽，即可於 2 月 9 日前完成匯款作業，若有特殊需求指定日期者，也可於申請書上註明，就可以讓保戶在春節期間擁有更靈活的資金調度，以紓解經濟上的壓力。

不過，要注意的是申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，倘若繳不出本息當心保單停效，也就是，當未償還的借款本息超過該保險契約當時保單價值準備金時，經書面通知仍未於期限內償還者，保險契約將依保單條款約定停止效力，因此，要格外注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。