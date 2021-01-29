德國第四季GDP成長0.1% 失業人數在1月份減少

根據德國聯邦統計局在週五 (29 日) 公布的最新數據顯示，第二波新冠肺炎疫情抑制了德國經濟的復甦，不過受惠於出口強勁，德國第四季經濟仍成長 0.1%，好於市場預期。

數據顯示，德國去年第四季國內生產總值 (GDP) 初值意外成長 0.1%，好於市場預期的 0.0%，不過低於第三季的成長 8.5%。

報告中指出，去年年底德國重啟防疫封鎖措施，打擊了私人消費。不過，貨物出口和營建業為經濟帶來了支撐。「在第四季，由於第二次新冠肺炎疫情以及年底重啟封鎖，使得經濟的復甦速度有所放緩。」報告中說道。

由於重啟封鎖，德國政府在日前將德國今年的經濟成長預期下調至 3%，較去年秋季的 4.4% 大幅下調。德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，他預計經濟成長將持續到 2022 年，經濟有望在明年下半年恢復到疫情前的水平。

另一方面，德國一月份失業人數減少 4.1 萬人，至 272.9 萬人，好於市場預期。一月份失業率與上月持平，為 6%。

德國聯邦勞工局局長 Detlef Scheele 在一份聲明中表示，勞動力市場在 1 月份仍處於強勁狀態。但是，為遏制新冠肺炎疫情而採取的措施已經在數據上留下了印記。

德國已將嚴格的封鎖限制措施延長至 2 月中旬，加劇了市場對該國經濟將在第一季呈現萎縮的擔憂。餐廳、酒吧和大多數企業遭受嚴重損失，製造商逐漸受到影響。

數據顯示，在更具傳染性的變種病毒衝擊下，經濟不確定性增加，德國 1 月份商業景氣指數從 12 月份的 92.2 下跌至 90.1，低於市場預期的 91.8。