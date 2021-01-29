〈台股盤中〉提款變現壓力沉重 高低震盪200點 多頭力守15400點

美股四大指數周四全面反彈，台股今 (29) 日開盤大漲 171 點，不過由於提款變現壓力沉重，加上立訊與和碩聯手對抗鴻海，造成鴻海股價盤中紅翻黑，大盤指數高低震盪達 200 點，面臨 15400 點保衛戰，今日成交量預估 3000 億元，較昨日收斂。

權值股今日表現不同調，聯發科表現最強勢，開高走高大漲近 3%，台積電開高走低，力守 600 元大關，鴻海則因組裝代工事業面壓，不僅紅翻黑，跌破十日線，也持續往月線靠攏，台塑四寶、金融權值也一面倒，跌幅近 1%。

高價股跌多漲少，股王大立光儘管昨日強勢，今日仍難敵賣壓，下挫逾 1%，亞德克也因創高後賣壓出籠，暴跌 6%，摜破月線，股后矽力 - KY 則再掀比價效應，大漲近半根，站回所有均線，祥碩漲幅也有 1% 以上。

盤面近期強勢個股，今日多遭空軍狙擊，電動車概念股同致、廣宇買盤熄火，翻黑下挫，同致更一度大跌 7%，摔落 300 元大關，宏碁、天鈺與長榮也有 2% 以上的跌幅。

儘管新台幣近期維持強勢格局，但外資本周以來天天賣，若從上周五開始計算，近五個交易日賣超台股金額高達 1220 億元，將今年以來的買超全數吐回，隨著年關將近，市場交投氣氛恐逐步降溫，台股上檔空間也相對有限。