外資連五賣台股金額破千億 將今年買超全吐回

受美股大跌影響，台股今 (28) 日重挫 285 點收在 15415.88 點，帶量失守月線，投信表示，外資今天賣超台股超過 300 億元，今年以來賣超金額超過千億元，已將今年的買超金額全數吐回，短線須留意外資最新動向。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，外資自上周五開始連續五個交易日賣超台股，累計賣超金額超過千億元，且自上周五之後，今天單日賣超 325.31 億元，已將今年以來的買超額度全部吐回，使得台股賣壓沉重。

葉獻文還說，目前適逢美股重量級財報高峰期，隨著時間越來越接近台股春節封關日，預料將使法人資金更趨保守，整體盤面觀望心態也更加濃厚。

根據統計，最近 10 年春節封關前 10 個交易日，台股平均上漲 0.9%，勝率達 8 成，但由於先前短線急漲，加上長假前市場本來就有資金獲利了結與變現等需求壓力，也成為短線波動的原因，換言之，指數帶量上攻機率不大，預期將以盤整為主。

不過葉獻文認為，目前台幣兌美元仍屬強勢，後市應持續觀察外資動向，若對台股賣超幅度能較為緩和，則可視這波為拉回整理，預期春節過後資金歸隊，將有助於指數表現，並進一步拉抬中小型股年後跟漲。

從基本面來看，去年 12 月台灣外銷訂單連 10 紅，金額首度突破 600 億美元，創下史上單月新高，增幅高達 38.3%，為近 10 年來最大漲幅，其中科技相關接單主要受惠 iPhone 銷售遞延、遠距需求延續。

另外，受惠國際原物料價格回升以及市場需求增溫，傳統貨品持續好轉，可望成為支撐台股利多的動能。