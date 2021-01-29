【Wen姐筆記】台股月線假跌破？進入觀察期 保5搶7見真章

台股昨日受到美股干擾，加上外資從台股提款不停手，昨日又大幅賣超 325 億元，台股昨日跳空跌破月線，重挫 285.57 點，以 15415.88 點作收，成交值放大至 3688 億元。昨夜美股回神，台股昨天的跳空跌破月線只是假跌破? 台股正式進入 3 天觀察期，必須「保 5 搶 7」才能化解危機! 台股的月線保衛戰關鍵為 15555 點。今日關鍵點位為 15458、15520 與 15653 點。

台股多方如反攻，首先必須搶回 15500 點城池，兩端哨站為 15486 與 15520 點，如 15458 點都無法站回，反攻明顯偏弱。當然多方要搶回月線，重要觀察位置為 15555 點，最好能夠連 15600 點與 15653 點都收復，15600 點兩端哨站為 15623 與 15588 點，多方完全化解這波回檔走勢，短多重拾控盤權，就必須收復 15700 點城池，兩端哨站為 15678 與 15723 點。才有機會重整腳步北上!

但如 15458 點未能站穩，意味多方反攻無力，需提防再往 15400 點回測，15400 點兩端哨站為 15422 與 15386 點! 如再棄守需提防往 15348 與 15300 點回測，15300 點兩端哨站為 15319 與 15282 點，如再棄守，需提防持續南下。如再棄守 15257 點，15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點。如持續南下，恐有續往 15000 點整數關卡回測的可能!

台股能否將昨日的跳空跌破月線化險為夷，解鈴還須繫鈴人，台積電角色絕對是重中之重! 台積電的 600 元與月線保衛戰，也將為大盤能否收復月線指路! 但是除了台積電必須撐住之外，不宜僅出現「拉積盤」，其他中小型股反而趁著指數墊高被出貨! 距離農曆年封關倒數僅剩 6 個交易日，今天又是周五，尾盤仍須提防金主結帳與周末短線調節賣壓! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)