〈台股盤前要聞〉和碩引資立訊、友達兩岸產線春節滿載 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，其中，和碩旗下鎧勝將透過子公司日麗，與立訊成立合資關係；友達春節期間兩岸生產線都將維持滿載生產；央行理監事會議事錄指出，當前新台幣升值與「荷蘭病」背景相似。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

和碩越、印布局下半年顯效益 旗下鎧勝與立訊成合資關係

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (28) 日代鎧勝 - KY 公告，轉投資日麗公司旗下 100% 子公司日鎧將辦理現金增資，由中國立訊集團全數認購，增資完成後，立訊集團將取得過半股權，董事長及 2 名董事也將由立訊委派，和碩表示，鎧勝將透過日麗與立訊成立合資關係，有助拓展中國業務。閱讀全文...

友達春節中國廠員工留守率逾 9 成 全廠區滿載 車用布局報佳音

第 1 季面板供需維持吃緊，需求更一路看到今年上半年，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (28) 日表示，在疫情考量、需求強勁下，鼓勵員工留守廠區，估今年中國廠區春節留廠比例將從過去 6-7 成，提升至 9 成，春節期間友達兩岸生產線都將維持滿載生產。閱讀全文...

〈央行理監事會揭密〉台幣升值類似「荷蘭病」 應全面思考匯率政策

台灣央行昨 (28) 日公布去年第四季理監事聯席會議議事錄摘要，數位理事均對新台幣匯率走勢表達看法，並認為新台幣升值對傳產和中小業者有衝擊，其中，有位理事指出，當前新台幣升值的情況與「荷蘭病」(Dutch Disease) 的背景相似，應思考對台灣長期產業結構的利弊，全方位思考匯率政策。閱讀全文...

台積電重新調配產能供給 加速生產車用產品

面對全球車用晶片大缺貨，經濟部 27 日邀請晶圓代工廠代表吃便當，盼能商討應變方法。而晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (28) 日發聲明表示，在產能滿載的同時，正重新調配產能供給，加速生產相關車用產品。閱讀全文...

美股大跌富邦 VIX 爆量 留意清算風險

美國聯準會示警經濟恐將放緩，引發美股重挫，VIX 恐慌指數 27 日飆漲，溢價率突破 13%，富邦投信提醒，VIX 指數自去 (2020) 年 3 月站上歷史新高後大跌，富邦 VIX 期貨 ETF 在 VIX 指數大幅下跌與正價差成本兩者的影響下，淨值已來到 3.49 元，逼近清算下市 2 元的門檻，投資人應留意相關風險。閱讀全文...

台股創新高 金融三業去年合計稅前大賺 6757 億元

金管會昨 (28) 日公布去年金融業獲利表現，受惠於台股屢創新高且交易量大增，讓保險業與證券業雨露均霑獲利創新高，僅銀行業獲利逆勢衰退 13%，但所幸有證券與保險業彌補，累計三大金融產業去 (2020) 年稅前盈餘共 6757 億元，較前年增加 6.5%。閱讀全文...

久陽三大事業錢景俏 全年業績估翻倍成長

台鋼集團旗下久陽 (5011-TW) 董事長孫正強昨 (28) 日表示，經歷 2 年多角化佈局，今年在環保、能源等佈局陸續發酵，運輸也拓展集團外的客戶，在鋼鐵本業回溫下，營運展望樂觀，法人估，久陽全年營收將成長 1 倍以上，獲利也可望顯著躍升。閱讀全文...

鴻海攜 UL 深圳龍華廠區打造零廢示範基地

全球安全科學專家 UL 昨 (28) 日宣布，與鴻海集團 (2317-TW) 簽署合作備忘錄，鴻海將引進 UL 的 Turbo Waste 廢棄物管理及認證系統，將深圳龍華園區打造成「零廢園區」的示範基地。閱讀全文...