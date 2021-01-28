台股跌285點摔落月線 外資殺不停再砍325億元 三大法人賣超329.54億元

美股周三全面重挫，台股今 (28) 日也跟隨亞股走跌，盤中跌逾 300 點，最低探至 15367 點，權王台積電一度失守 600 元關卡，聯發科、聯電也未出現法說慶祝行情，僅大立光有撐，加權指數終場跌 285 點，收 15415 點，摔落月線，外資今天連五賣，狂賣 325 億元，三大法人合計賣超 329.54 億元。

台股成交值略增至 3593 億元，觀察籌碼面，外資昨天賣超 53.11 億元，今天連五賣再大砍 325.3 億元，累計 5 個交易日大舉賣超逾 1220 億元；投信則轉為買超 14.96 億元；自營商與外資同調，共賣超 19.23 億元。三大法人合計賣超 329.54 億元。

台積電今日面臨 600 元關卡保衛戰，早盤一度重挫近 3%，最低來到 598 元，終場跌勢略收斂至 2.2%，收 601 元，累計 4 個交易日以來，台積電市值已經蒸發 1.86 兆元。

聯發科昨日法說會釋出樂觀展望，第一季營收挑戰千億元，外資也看好今年可望大賺四個股本，目標價最高喊至 1200 元，但今日股價不漲反跌遭遇沉重賣壓，股價終場跌 3.1%，收 869 元。聯電今年資本支出大增 5 成，但首季營收增幅恐遭新台幣強升侵蝕而腰斬，今日股價同樣大跌逾半根停板，早盤最低下探至 50.2 元，終場跌勢縮小，收 51.2 元。

隨著市場恐慌情緒蔓延，富邦 VIX ETF 今日大漲逾 13%，收 3.85 元，最高來到 4.06 元，成交量爆出 61.3 萬張，不過，法人提醒投資人仍需留意溢價風險。

盤面上，光學與筆電相關族群表現較強勢，股王大立光力抗賣壓，漲逾 1%，重返 3000 元整數大關，收 3025 元；宏碁昨天飆上漲停後，今日仍有 6.6% 的漲幅，終場收 28.15 元。