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台股跌285點摔落月線 外資殺不停再砍325億元 三大法人賣超329.54億元

外資殺不停再砍325億元 三大法人賣超329.54億元。(圖：AFP)
外資殺不停再砍325億元 三大法人賣超329.54億元。(圖：AFP)

美股周三全面重挫，台股今 (28) 日也跟隨亞股走跌，盤中跌逾 300 點，最低探至 15367 點，權王台積電一度失守 600 元關卡，聯發科、聯電也未出現法說慶祝行情，僅大立光有撐，加權指數終場跌 285 點，收 15415 點，摔落月線，外資今天連五賣，狂賣 325 億元，三大法人合計賣超 329.54 億元。

台股成交值略增至 3593 億元，觀察籌碼面，外資昨天賣超 53.11 億元，今天連五賣再大砍 325.3 億元，累計 5 個交易日大舉賣超逾 1220 億元；投信則轉為買超 14.96 億元；自營商與外資同調，共賣超 19.23 億元。三大法人合計賣超 329.54 億元。

台積電今日面臨 600 元關卡保衛戰，早盤一度重挫近 3%，最低來到 598 元，終場跌勢略收斂至 2.2%，收 601 元，累計 4 個交易日以來，台積電市值已經蒸發 1.86 兆元。

聯發科昨日法說會釋出樂觀展望，第一季營收挑戰千億元，外資也看好今年可望大賺四個股本，目標價最高喊至 1200 元，但今日股價不漲反跌遭遇沉重賣壓，股價終場跌 3.1%，收 869 元。聯電今年資本支出大增 5 成，但首季營收增幅恐遭新台幣強升侵蝕而腰斬，今日股價同樣大跌逾半根停板，早盤最低下探至 50.2 元，終場跌勢縮小，收 51.2 元。

隨著市場恐慌情緒蔓延，富邦 VIX ETF 今日大漲逾 13%，收 3.85 元，最高來到 4.06 元，成交量爆出 61.3 萬張，不過，法人提醒投資人仍需留意溢價風險。

盤面上，光學與筆電相關族群表現較強勢，股王大立光力抗賣壓，漲逾 1%，重返 3000 元整數大關，收 3025 元；宏碁昨天飆上漲停後，今日仍有 6.6% 的漲幅，終場收 28.15 元。

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