〈紐約匯市〉美股反彈、風險胃納回升 美元翻黑 

風險胃納回升，美股從前日的大跌中彈升，美國最新經濟數據大致符合市場預期，促使美元指數周四 (28 日) 由升轉貶，歐元、英鎊回升，澳幣反彈。

最新經濟數據顯示，美國上周首次申請失業救濟金人數下滑，儘管仍高於 2007-09 年次貸危機和金融海嘯時期水準；去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 4%、全年衰減 3.5% 寫二戰來最大降幅，表現疲軟但大致符合市場預期。

Action Economics 全球匯率分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「美國數據數據支撐市場承擔風險的胃納，第 4 季 GDP 接近市場預期，初領失業金人數下降幅度大於預期。」

美股周四脫離前日的大跌頹勢，投資人重新把焦點拉回美企財報季強勁的開始，避險基金被迫回補空頭的疑慮也減緩。

追蹤一籃子貨幣兌美元走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在紐約尾盤下跌 0.26% 至 90.429，盤中一度升抵 90.859。

澳幣兌美元升值 0.42% 至 0.7695 美元，從稍早的一個月低點反彈。挪威克朗也攀高，美元兌克朗從一個月高點回落，尾盤貶值 0.97% 至 8.578 克朗。

美元已自本月稍早觸及的三年低點反彈，本月迄今上升 0.5%，而去年共貶值 6.75%。

富國銀行總體策略師 Erik Nelson 說：「長期動能和短期現象的拔河，可能讓美元被軋空。」

投資人本周將進行月底例行部位調整，也提高美元需求。CIBC Capita 北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 表示，近期美元主要環繞在部位調整題材上，但市場依然高度做空美元。

歐元回升，兌美元上揚 0.19% 至 1.2136 美元。

歐洲央行 (ECB) 加強口頭干預，表示為了抑制歐元升值，可能調降存款利率。Rai 說：「ECB 將有更多類似言論，我認為他們會對歐元升值採取更積極一點的行動。」

美元走軟，幫助英鎊盤中由貶轉升，重返 1.37 美元之上。英國官員對路透表示，英國將提交申請文件，希望加入由 11 國組成的跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

比特幣攀高，上漲 8.21% 至 32915 美元，周三一度跌破 3 萬美元。

截至周五 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格：