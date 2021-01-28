榮剛去年純益年減逾2成 EPS 0.5元 擬配息0.4元

台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (28) 日公告去年財報，稅後純益 2.18 億元，年減 22.2%，每股純益 0.5 元，董事會決議每股擬配息 0.4 元；而看好汽車、電動車將帶動工具鋼需求增加，榮剛強調，將是今年營運發展重點。

榮剛第四季營收 15.92 億元，季減 12.3%；毛利率 14.5%，季增 3.3 個百分點；營益率 - 0.1%；稅後純益 0.98 億元，季增 842%、每股純益 0.23 元。

榮剛去年營收 76.4 億元，年減 27.7%，毛利率 14.3%、營益率 1.7%，稅後純益 2.18 億元，年減 22.2%，每股純益 0.5 元。

榮剛表示，去年受到疫情衝擊營運表現，但目前來看，終端應用市場包括汽機車產業、機械加工製造業需求回溫，加上鋼鐵市場景氣復甦，帶動不鏽鋼及工模具鋼產品出貨動能持續增強，而汽車、電動車等對工具鋼需求用量大增，榮剛強調，也將是今年佈局重點。

此外，油氣產業方面，榮剛指出，大客戶在分散供應鏈風險的考量下出現轉單效益，能源產品則有來自發電機進入零組件維修汰換周期的穩定需求，使電渣重熔精煉 (ESR) 設備的產能利用率維持平穩。

榮剛董事會也決議每股配息 0.4 元，配發率 8 成，若以榮剛今日收盤價 15.3 元估算，殖利率約 2.6%，榮剛預定在 3 月 25 日除息交易。