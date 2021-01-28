IMF：市場籠罩自滿情緒 恐導致股市出現回調

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，美政府實行寬鬆貨幣政策，以應對疫情對經濟造成的衝擊。國際貨幣基金組織 (IMF) 在週三 (27 日) 警告表示，市場因此籠罩著一種自滿的情緒，恐導致市場出現回調。

IMF 在其《全球金融穩定報告》中表示，儘管感染率持續上升，且經濟前景持續存在不確定性，但新冠肺炎疫苗的推出提高了人們對全球經濟復甦的期望，並推動了資產價格的上漲。隨著投資者押注於持續寬鬆的貨幣政策，拉高資產價格，一種自滿的情緒正蔓延整個市場中，很可能因此導致出現市場回調。

IMF 貨幣與資本市場部主任 Tobias Adrian 在接受採訪時表示，確實在某些領域和某些資產類別中發現了估值過高的情形，包括風險較高的信貸、某些債券市場，當然還有股票市場。不過這也是某種程度對貨幣寬鬆政策預期的情況。

IMF 指出，在某些領域中，估值過高的資產很大程度上取決於政府的生命線。該組織表示，政府政策制定者應該為市場回調的風險做好準備，這可能會加劇迄今仍存在的金融脆弱性，例如企業債務增加和非銀行金融機構的疲軟。

不過，即便如此，報告中認為決策者仍應繼續提供支持，直到經濟復甦站穩腳步，因為疫苗供應不足可能危及全球經濟復甦。報告也警告表示，新冠肺炎疫苗分佈不均，可能進一步加劇全球金融動盪。

發達國家預先購買了大量疫苗，而發展中國家在購買疫苗方面大為落後，因此發達經濟體將會比其他國家更早取消防疫封鎖限制。

IMF 警告，如果西方經濟體的中央銀行開始使貨幣政策正常化，那可能就會危及發展中市場的資本流動，並使得外部融資成本增高。