拜登紓困案帶來潛在動能！IMF：美今年GDP成長上看6.35%

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 周二 (26 日) 表示，美國總統拜登提出的 1.9 兆美元新紓困計畫有望刺激今年 GDP 成長率達 6.35%，並帶動未來 3 年 GDP 提高 5%。

IMF 原先預估美國經濟經歷去年 3.4% 的衰退後將在今年成長 5.1%，不過，Gopinath 表示，在拜登新紓困計畫的刺激下，今年美國經濟成長可能會再提高 1.25 個百分點，但她尚未評估紓困對全球經濟的影響。

Gopinath 於發布今年 IMF 經濟預測後表示 ：「我們預估拜登政府超過 1.9 兆美元刺激政策，將使是美國 3 年內累計經濟成長達 5%。」

Gopinath 稱：「美國疫情仍處於緊急狀態，勢必要加速疫苗大範圍接種，並在美國進行大量篩檢。我們也認為，美國政府應對陷入困境的家庭和企業提供針對性的支持。」

Gopinath 對拜登提高基本工資的措施表達審慎樂觀，她認為，提高美國基本工資可以減少貧困和不平等的現象，但時薪由 7.5 美元提高至 15 美元遠超出其他地方的成長幅度，使其影響難以評估。

因此，Gopinath 建議將基本薪資計畫分階段執行，以釐清其對就業、工資和工作的影響。

拜登 1 月 20 日上任後便隨即推出 1.9 兆美元的新紓困案計畫，包含 1400 美元現金支票、基本工資提高到每小時 15 美元、撥款給州和地方政府等措施。

過去一年美國政府已批准約 4 兆美元的財政刺激政策，市場預估這次拜登的新紓困案可能會小於原先提議的 1.9 兆美元。

美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二表示，如果共和黨參議員不支持新一輪紓困計畫，他將動用和解程序，與民主黨參議員們自行通過該計畫。

隨後，參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，他將放下對參議院權力分享協議的反對態度，減少兩黨的衝突。

