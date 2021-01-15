IMF: 不確定性因素還在 各國仍需有力的財政貨幣政策

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，有鑑於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的升溫，以及新變種病毒出現所帶來的風險，不確定性持續存在，敦促各國政府當局繼續推行有利的財政貨幣政策，以支持國家經濟。

IMF 發言人 Gerry Rice 表示，目前全球經濟正處於關鍵時刻。仍然存在很多不確定性，而且短期未來前景仍舊艱困，確診人數激增，人們恐持續遭受痛苦。

Rice 強調，各國政府有必要繼續推行空前的財政貨幣政策，以支持經濟復甦。IMF 也將在 1 月 26 日發布最新的全球經濟預測，以反映近期的發展趨勢，將包括新冠肺炎疫苗的分發以及美國和日本所採取的新刺激政策納入考量。

他也表示，受壓抑的需求和商業信心的恢復，再加上財政和貨幣政策的支持，經濟將有望在第二季有開始復甦。在先前，IMF 曾預測 2020 年全球 GDP 將萎縮 4.4%，隨後在 2021 年反彈至成長 5.2%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，如今面臨的是一個黑暗而艱難的寒冬，但是隧道盡頭有光亮。目前的情況是，今年的開端較 2020 年的預期要強，這是一件好事。

Gopinath 認為，疫苗有望在今年夏天覆蓋大多數發達國家，復甦將以不同的速度進行。疫苗和刺激措施有望促使經濟在下半年實現復甦，並在在 2022 年底前實現全面復甦。

世界銀行金融與制度代理副行長 Ayhan Kose 在先前則是表示：「如果以歷史為鑑，除非進行重大改革，否則我們認為全球經濟將在未來十年內呈現令人失望地成長結果。」她也表示：「政策制定者需要大力採取行動，以對抗疫情造成的衝擊。」