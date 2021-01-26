IMF 上修全球經濟預測 警告新冠變種病毒不確定性

週二 (26 日) 國際貨幣基金組織 (IMF) 發布更新的《世界經濟展望》，預計在新冠疫苗加速推動下，全球經濟擴張步伐加快，2021 年全球 GDP 成長率達 5.5%，比去年 10 月預測提高 0.3%，其中以中國表現最佳。

IMF 最新報告提到，全球經濟復甦速度取決於變種病毒與疫苗之間如何展開拉力戰，以終結新冠疫情，以及經濟政策與此期間提供有效支持的能力。

IMF 警告，各國之間仍然存在巨大的不確定性，經濟前景差異相當大。

首席經濟學家 Gita Gopinath 於報告中表示，中國在 2020 年第四季恢復新冠疫情前的預測 GDP 水平，新興市場而言，IMF 預測中國 2021 年 GDP 將成長 8.1%，較去年底預估的數字低 0.1%，但仍領先所有大型經濟體。

IMF 預計美國今年將超過新冠疫情前的水平，遠遠領先於歐元區，特別是美國透過 12 月通過的 9000 億美元刺激法案中受益。

IMF 提高美國今年的經濟復甦預測，從先前預期的 3.1% 上調 2% 至 5.1%，這將是自 1984 年以來最強勁的表現。

IMF 將歐元區今年 GDP 預測下調 1% 至 4.2%，但強調這一預測存在很大的不確定性，「疫苗推出緩慢、變種病毒和政策支持過早收手」等三大因素都將使歐洲經濟惡化。

IMF 不忘重申，各國政府將需要透過財政刺激措施以支持經濟，以促進經濟復甦，並確保所有國家都接種新冠疫苗。