〈聯發科法說〉Q1營收將首戰千億元 蔡力行：今年仍是強勁成長年

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望 2021 年，執行長蔡力行表示，儘管新台幣持續升值，不過聯發科今年仍是營收強勁成長年，且在各領域都可優於市場表現，毛利率估可維持高檔 43-44%，預估第一季營收約 964-1041 億元，季增 0-8%，單季營收將首度挑戰千億元大關。

聯發科指出，由於出售奕力科技，影響美元營收 2-3%，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，第一季營收估達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，毛利率估 42-45%。

蔡力行看好，聯發科今年營收仍將強勁成長，將持續拓展市場，提升市占率，毛利率估可維持在 43-44%，且隨著營收規模擴大、產品組合優化，營業利益、營益率將再度大幅成長。

聯發科去年毛利率 43.9%，已連續第三年成長，營業利益達 432.19 億元，年增 91.5%，成長近一倍，去年第四季單季的營業利益也寫下歷史新高，且為連續第 12 季成長。

展望首季，蔡力行認為，市場需求優於季節性，行動運算平台、成長型產品業績皆會較去年同期大幅成長，尤其行動運算平台受惠 5G 手機放量，以及在 4G 手機與 Chromebook 市占率提升，業績估可較去年同期成長一倍以上。

另外，聯發科成長型產品也有斬獲，今年將有數個 ASIC 專案進入量產，如遊戲機等，同時，企業級、消費型 ASIC 新專案也正進行中，將貢獻未來幾年營收。

PMIC 方面，近期各類產品的 PMIC 與電源零組件需求仍十分強勁，聯發科也因併購 Intel (INTC-US) 旗下子公司 Enpirion 的 PMIC 事業，可望完善產品組合，往未來高階企業級產品發展。