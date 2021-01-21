聯發科5G晶片勢不可擋 外資日標價「千金」成共識

隨著聯發科 (2454-TW) 新款 5G 晶片天璣 1200 系列亮相，外資紛紛出具報告上調目標價，看好今年 5G 晶片將轉成賣方市場，加上晶圓供給吃緊，帶動聯發科獲利提升，且市佔率不斷擴大，今年每股純益將達 38 元，多家外資對聯發科的目標價皆看至千元，最高達 1100 元。

外資認為，聯發科天璣 1200 系列各領域效能突出，加上價格優勢，正逐漸縮小與高通 (QCOM-US) 的差距，尤其下半年將推出升級更有感的天璣 2000 系列，擬採用 Arm Cortex X1 架構與台積電 (2330-TW) 5 奈米製程，屆時可望贏得更多訂單。

外資看好，聯發科將站穩中高階市場，取得更多市占，預計 2022 年在 OPPO、Vivo 與榮耀的市占率將提升至 50%，在小米更高達 60-70%，在三星也有 10-15%，加上 4G 晶片穩定出貨，以及新興市場貢獻，市占率將穩步向上。

同時，由於現今晶圓產能供給相當緊張，即便是入門款 5G 手機也採用 7 奈米製程，因此預期今年 5G 手機晶片將轉為賣方市場，除了有助先前推出晶片的價格穩定，也可提升新款晶片價格，拉抬聯發科整體獲利表現。

外資指出，去年全球 5G 手機銷量約 2 億支，聯發科 5G 晶片出貨量達 4500 萬套，今年隨著中國 5G 手機價格持續下降，全球銷量可望上看 5 億支，較去年逾倍增，意味市場成長曲線相當陡峭，聯發科出貨量則可上看 1.89 億套，相當於較去年成長 4 倍。

外資預估，聯發科今年在整體手機市場回溫，以及 5G 手機晶片競爭力提升等，今明年每股獲利表現估達 38、44 元，目標價也紛紛看至千元。