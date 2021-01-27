〈旺宏法說〉盧志遠：沒看到烏雲 今年是更好的一年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開線上法說，總經理盧志遠表示，今年展望樂觀，將是更好的一年，目前 8 吋產能處於爆滿狀態，至於先前受華為禁令影響的訂單缺口，也已補上，且毛利率更好。

展望今年，盧志遠表示，四大產品線中，遊戲客戶受惠宅經濟發酵，對 ROM 的需求顯著成長，而 NOR Flash、NAND Flash 看來都是向上趨勢，晶圓代工需求也熱絡，對今年展望樂觀，還沒有看到任何一片烏雲，今年營運會是更好的一年。

至於 NOR Flash 價格是否調漲，盧志遠則說，有缺貨情況，漲價取決於市場需求。

受惠晶圓代工需求暢旺，盧志遠表示，8 吋產能處於爆滿狀態，稼動率 100%，也有許多客戶詢問是否能增加投片量，但既有的代工客戶都是長期往來，同時旺宏也要生產自家記憶體產品，記憶體晶圓毛利與利潤不輸給代工業務。

至於 6 吋廠，盧志遠指出，目前稼動率同樣 100%，今年 3、4 月訂單出貨完成後就會關廠，關廠計畫未因需求暢旺而延後，關廠後將做最佳處置，處分是選項之一，將連廠房、設備一同出售。

對於華為禁令的影響，盧志遠表示，中國客戶的訂單缺口已全部補上，產能已賣光，毛利率甚至優於先前訂單，對營收、毛利沒有任何損失。

談及車用晶片缺貨，盧志遠表示，去年車廠受疫情衝擊停產，而砍單晶片，空出的產能由宅經濟等其他應用需求補上，而汽車廠商又臨時要插隊搶產能，因此很難給。

盧志遠也說，在肺炎疫情刺激下，打亂半導體需求步調，推升居家上班、遠距教學、宅經濟等需求成長，數位轉型提早推進好幾年，導致產能不足，價格上漲；他認為，現在情況是「有產能者為王」，已不是漲價問題，客戶能拿到產能最重要。

目前旺宏 8 吋月產能 4-5 萬片、12 吋產能 2 萬片，今年將投入 30.5 億元資本支出，用於升級製程及維持產能需求。盧志遠表示，48 層 NAND Flash 今年第一季末可量產，96 層預計明、後年會推出，而 45 奈米 NOR Flash 則預計今年底開發完成。