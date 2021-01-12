〈稅收統計〉疫情紓困 去年稅收2.38兆年減近千億 七年來首見短徵

財政部今 (12) 日公布去年稅收統計，累計全年實徵淨額共 2 兆 3804 億元，較 2019 年同期減少 901 億元、年減幅 3.6%，而去年稅收占全年預算數 98.3%，也較 2019 年減少 405 億元，為近七年來首見短徵。

疫情衝擊上市櫃公司營收，加上因應疫情紓困，使得今年稅收不僅短徵 901 億元，也是金融海嘯後，近 11 年出現稅收負成長，以達成率來看，去年稅收占預算數比重 98.3%，也較預算數減少 405 億元。

觀察主要稅目稅收，去年包括營所稅、貨物稅與關稅分別減少 1731 億元、74 億元、23 億元；至於證交稅與土地增值稅則受惠股房交投熱絡，推升稅收成長，其中證交稅年增 590 億元居冠，土增稅也年增 122 億元。

財政部統計處副處長陳玉豐說，營所稅去年稅收 4748 億元，年減 1731 億元，原因在於上市櫃 2019 年營收衰退、未分配盈餘稅率從 10% 調降至 5%、產創條例租稅優惠，加上疫情免辦暫繳等措施影響所致。

貨物稅去年稅收共 1695 億元，年減 74 億元，其中車輛類貨物稅 628 億元，年減 88 億元，主因在於車輛汰舊換新核退稅額增加與部分廠商申請延分期繳納。