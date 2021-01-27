布林肯獲參院通過成為美國國務卿 挺台反中成焦點

美國參議院高票確認資深外交官布林肯 (Antony Blinken) 出任國務卿，他上台後的首要任務將是修復美國的世界上的領導地位，修補與盟國的合作關係並扭轉川普時代「美國優先」的外交政策，從他在參議院任命聽證會的發言研判，美國將延續對台承諾，並支持川普時代對中強硬的立場。

美國參院周二 (26 日) 以 78 票贊成對 22 票反對，通過由總統拜登提名的國務卿人選布林肯，將接替蓬佩奧 (Michael Pompeo) 接掌國務院。這位 58 歲的資深外交官是拜登長期親信，曾任歐巴馬執政時期的重要官員，深諳地緣政治。

拜登上任後的對中政策飽受關注，先前在任命聽證會上，多位共和黨人擔心布林肯重回歐巴馬時期的外交路線。對此布林肯表示，他支持川普政府對中強硬的立場，儘管做法並非全是對的，也不認同「美國優先」(America First) 策略；面對中國的科技和經濟競爭，美國應該思考如何增強自己的競爭力。

布林肯也在聽證會中表示，拜登政府將延續對台承諾，確保台灣有能力自我防衛，並期盼台灣在國際上扮演更大角色，「台灣在很多方面是民主典範、強健的經濟體和高科技重鎮，在因應疫情方面也有很多我們能學習的地方」。

針對蓬佩奧下台前廢除「對台交往準則」限制，布林肯未直接回應是否延續，表示會再仔細研究。

拜登政府已承諾讓伊朗重返核協議，並解除對伊朗的制裁。川普政府在 2018 年退出伊朗核子協議、對德黑蘭當局實施一系列制裁，以阻止伊朗獲得協議承諾的經濟好處，伊朗則以縮減履行核協議承諾的方式反制。

拜登提名的內閣人事案陸續在參院過關，包括財長葉倫。葉倫先前也在聽證會中表示，將處理中國不公平和非法的貿易行為，將「動用所有工具」對付中國的行為，呼應布林肯對中國政策的發言，並延續前財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 對中國強硬立場。

布林肯預計周三宣誓後上任，未來將與白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 密切合作。