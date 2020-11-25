布林肯出任國務卿 有望助拜登修復與盟國合作關係

拜登週一 (23 日) 公布部分內閣名單，提名歐巴馬政府時任副國務卿布林肯 (Antony Blinken) 為國務卿。市場分析認為，此舉將推動美國與盟國間的聯繫，進而助其在與中國談判過程中發揮更大綜效。

一旦獲得參議院同意，布林肯將在拜登的對華政策上扮演前線角色。亞洲協會高級研究員 Isaac Stone Fish 指出，布林肯在過去職業生涯中幫助美國與盟友建立聯繫，拜登幾乎可兌現重建與海外盟友合作關係的承諾。

值得一提的是，多數分析師預計，藉由與其他國家合作，美國將可在與中方談判過程中發揮更大影響力。

川普政府執政期間，美國積極奉行貿易保護主義，對華政策亦轉向強硬立場，更對價值數十億美元的中國進口商品加徵額外關稅，直到年初疫情爆發前，兩國才剛簽署第一階段貿易協議，宣告暫時停火。

針對後疫情時代的外交政策，布林肯曾在 4 月表示，美國應採取行動與中國接觸，包含多參與國際組織來發揮領導作用，他對於兩國間的關係發展抱持樂觀態度。

中美兩國分析人士預期，拜登政府將把目光自貿易轉移至國營企業及人權相關議題，布林肯曾在 5 月表示支持以制裁措施來回應北京政府以國安法對香港的控制。

中國國家智囊團研究員 Shen Yamei 預計，在拜登執政的前幾個月，中國可能在美國問題及盟友會議上退讓，布林肯則將維持與中國的接觸關係。