新興股市兩樣情 南向資金搶進港股

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國新任財長葉倫發表證詞，呼籲擴大財政刺激，強調不追求弱勢美元，同時，美國 12 月份新屋開工與營建許可數據超預期，1 月份製造業採購經理人指數來到三年高點，美國大型股上漲 1.9%，小型股持續強勁上漲 2.1%；

2. 歐洲央行利率決策會議強調新冠疫情對歐元區構成嚴重風險，將維持寬鬆貨幣政策至今年第一季度，歐洲股市維持平盤小漲 0.1%。

新興市場

1. 中國 12 月份工業生產年增率優於預期，然而零售銷售年增率、年初至今固定資產投資則遜於預期，滬港通南向資金持續維持在五年來的高檔，中國股市上漲 5.9%；

2. 巴西疫情惡化，單日新確診人數居高不下，聖保羅州宣布更嚴格的隔離措施，引起民眾上街抗議，巴西股市下跌 2.47%，拉美股市下跌 4.6%。

債券市場

1. 美國經濟數據強勁，與大量債券發行消息抵銷，美國公債維持平盤；

2. 風險性債券利差在樂觀市場情緒下持續收斂，全球高收益債券離 2019 年低點尚餘 44 個基點，而新興市場債券則已低於 2019 年低點，這兩類債券單週各上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 美元指數下滑 0.6%；黃金價格收在 1,855 美元 / 盎司，單週上漲 1.5%；

2. 儘管美國原油庫存意外增加、國際能源署下調 2021 年全球原油需求預期，然而在市場期盼更多刺激政策下，油價依舊上漲 1.5%，油價收在 55.41 美元 / 桶。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/1/25（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/22）

資料來源: Bloomberg，2021/1/25（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/1/22）

三大市場關鍵事件及分析

1. 葉倫將翻開財政政策新篇章

準財政部長葉倫出席參議院任命聽證會，在低利率、低生產力與貧富不均擴大的情形下，強調此時正是大膽行動的絕佳時機，搭配堅實的研究與過往經驗，美國財政政策將大有不同。

資料來源： Bloomberg、Wikipedia，「鉅亨買基金」整理，2021/1/21。

2. 歐洲央行新招：收益率差控制

繼日本央行與澳洲央行的殖利率曲線控制後，歐洲央行悄悄採用收益率差控制，以縮減各國間殖利率差距，再度顯示央行對利率市場的控制能力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/21。

3. 美股財報季來臨，需求拉動跡象湧現

美股進入財報季，市場預計美股未來一年營利率將好轉，目前僅約 13% 的企業公布財報，但有約 85% 的企業皆表現優於預期；此外，企業銷售的動能快速回溫，拉動企業補庫存的強勁需求。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/21。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/1/21。

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