南向資金繼續推升香港股市 恒生指數突破3萬關卡

來自中國大陸的南向資金今 (21 日) 持續流入港股，推高恒生指數盤中突破 3 萬大關，為 2019 年 5 月以來首次。不過港股漲勢較前幾天放緩，至午盤收盤，報 30012.19 點，上漲 0.17%。

截至昨天，南向資金已經連續 13 個交易日，單日淨買入港股超過 100 億港元，今年以來，南向資金累計淨流入已達 2055.81 億港元。

南向資金大幅流入，主要認為港股獲利改善，並因 AH 股溢價讓港股顯得便宜。而美國的制裁令，也讓他們認為是抄底藍籌股的良機，而公募基金熱銷，同樣為港股持續帶來增量資金。

騰訊為今天港股向上突破的焦點，午盤收漲 1.69% 報 691 港元，股價最高觸及 700 港元大關。早前花旗報告認為，微信將繼續成為世界級超級平台，看好騰訊走高至 734 港元。

過去多日大放異采的恆生科技指數，早盤收跌 0.33%，其中阿里健康跌 4.92%，京東健康跌 2.99%，小米集團跌 2.97%。

在今年以來連續上漲後，港股出現一些過熱跡象，恒生指數和恒生國企指數的 14 天相對強弱指標 (RSI)，均已經超過 80，至三年高點。由技術面認為，指標在 70 以上為過熱，停留時間不會太久。