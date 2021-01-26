〈力成法說〉去年純益、EPS寫十年新高 每股賺8.6元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 及旗下封測廠超豐 (2441-TW) 今 (26) 日召開法說，去年第四季在邏輯需求增加、NAND Flash 客戶製程轉進帶動下，力成單季稅後純益達 16.61 億元，季增 2.4%，年減 20.3%，每股純益 2.14 元；去年稅後純益 66.62 億元，年增 18.9%，每股純益 8.6 元，純益與 EPS 寫十年新高。

另外，力成旗下超豐去年第四季獲利、EPS 也創新高，每股純益 1.3 元，全年獲利同寫新猷。

力成去年第四季營收 190.23 億元，季增 0.5%，年減 1.5%，毛利率 20.3%，季增 0.9 個百分點，年減 1.3 個百分點，營益率 14.6%，季增 0.7 個百分點，年減 1.3 個百分點；稅後純益 16.61 億元，季增 2.4%，年減 20.3%，每股純益 2.14 元。

力成去年營收 761.81 億元，年增 14.5%，毛利率 19.7%，年增 0.6 個百分點，營益率 14.1%，年增 1 個百分點；稅後純益 66.62 億元，年增 18.9%，每股純益 8.6 元。

力成去年第四季受惠邏輯客戶需求增加，加上 NAND Flash 客戶製程轉進，產品組合改善，帶動毛利率成長。

力成去年邏輯產品業務開發上取得顯著進展，特別是凸塊及覆晶業務，超豐營收與獲利也因此創新高；而記憶體業務去年上半年營收顯著成長，但下半年受到美國對華為的禁運而放緩；車用產品有所需求回溫，但受限於晶圓供應狀況。

超豐去年第四季營收 40.6 億元，季增 7.4%，年增 25.6%，毛利率 27.7%，季增 1.1 個百分點，年增 4.4 個百分點，營益率 22.9%，季減 0.2 個百分點，年增 3.3 個百分點；稅後純益 7.42 億元，季增 3.5%，年增 52.4%，每股純益 1.3 元，純益與 EPS 均創新高。

超豐去年營收 147.02 億元，年增 22.2%，毛利率 25.9%，年增 2.6 個百分點，營益率 22.1%，年增 2.7 個百分點；稅後純益 26.62 億元，年增 40.4%，每股純益 4.68 元。

超豐去年封裝營收占比 83.8%，測試 16.2%，測試營收占比逐年擴大。超豐 2019 年整體稼動率約 87%，去年全年平均 96%。