〈力成法說〉Q3純益季減7% EPS 2.1元 前三季每股賺6.46元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開法說，並公布第三季財報，在邏輯、SiP 模組需求維持高檔下，單季稅後純益達 16.22 億元，季減 7.1%，年增 1.4%，每股純益 2.1 元，優於公司預期；前三季稅後純益 50.01 億元，年增 33.14%，每股純益 6.46 元。

力成第三季營收 189.4 億元，季減 2.4%，年增 7%，毛利率 19.4%，與上季持平，年減 0.7 個百分點，營益率 13.9%，季減 0.1 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 16.22 億元，季減 7.1%，年增 1.4%，每股純益 2.1 元。

力成前三季營收 571.58 億元，年增 21.05%，毛利率 19.5%，年增 1.5 個百分點，營益率 13.9%，年增 2 個百分點；稅後純益 50.01 億元，年增 33.14%，每股純益 6.46 元。

力成表示，第三季受惠客戶邏輯、SiP 模組需求增加，加上 NAND Flash 客戶面臨製程轉換，對 NAND 的需求優於預期，帶動營運較預期成長。

以服務來看，力成第三季封裝營收占比 68%，SiP / 模組營收占比 10%，測試營收占比 22%。

從產品別來看，力成第三季邏輯產品營收占比 27%，SiP / 模組營收占比 10%，Flash 營收占比 39%，DRAM 營收占比 23%。