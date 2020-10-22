〈力成法說〉蔡篤恭喊話：本益比低於10倍 市場低估力成的能耐

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (22) 日召開法說，董事長蔡篤恭對市場信心喊話，他強調，大連廠將會獨立運作至 2025 年，不會馬上影響訂單情況；他也認為，市場對力成本益比低於 10 倍的認定，低估力成的能耐。

對於 SK 海力士日前宣布將買下英特爾 NAND Flash 與 SSD 事業，市場認為，海力士收購完畢後，封測產能轉自製的可能性大增，將影響力成接單，對此，蔡篤恭今日親上火線信心喊話。

蔡篤恭表示，就目前從英特爾方面得到的訊息，2025 年才會全部移轉，因此不會馬上影響雙方的合作關係，大連廠將獨立運作至 2025 年。

目前力成的英特爾營收占比約 10%，其中包括 NAND 元件、SSD 兩大業務。蔡篤恭強調，將全心與客戶合作，協助客戶轉移；並盼與海力士建立緊密的合作關係；也希望進一步強化未來與英特爾在其他業務上的合作；而就力成本身，也會採取其他策略，將影響降至最低。

蔡篤恭也說，景氣循環有上有下，以過去的成績表現，市場對於力成本益比低於 10 倍的認定，低估力成的能耐、及尋求更好的決心。

金士頓為力成大股東，持股超過 8%，雙方關係密切，據悉，金士頓也從中牽線，盼能協助力成未來持續取得大連廠的封測訂單。