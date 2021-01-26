電子股遭狙擊 台股全盤皆墨下殺287點收15658點 摜破10日線

台股連續 2 個交易日遭外資提款逾 550 億元，今 (26) 日開盤短暫站上萬六後，隨即湧現賣壓，台積電翻黑一路下挫，電子股更遭空方狙擊，金融、傳產也全盤皆墨，加權指數一度狂洩逾 300 點，終場下跌 287.69 點，收 15658.85 點，成交值 3526.24 億元。

外資持續大砍台積電，累計 5 日賣超近 11 萬張，台積電今日持續遭到調節，跌幅更不斷擴大，最低來到 610 元，終場跌 16 元，收 617 元，單日市值縮水 4148 億元，累計 3 個交易日蒸發 1.45 兆元。

電子權值股股價狂洩，聯發科、聯電等也成殺盤重點，股價重挫逾 4%；包括台達電、日月光投控、國巨、瑞昱、華碩等，賣壓均相當沉重；金融族群中信金、國泰金、富邦金也都有 1% 以上的跌幅；面板雙虎友達、群創重挫約 3%；僅零星擁題材個股獲資金點火，如光寶科、祥碩等。

由於全球半導體設備需求強勁，台傳動元件廠日前傳出已陸續調漲產品價格約 5-10%，全球傳動今日獲買盤追捧，股價直奔漲停，直得也一度逼近漲停價，最高來到 118 元，終場收 113.5 元；上銀旗下大銀微系統半導體相關訂單能見度已看到第 2 季末，也不排除調整售價，今日股價同步亮燈，收 127 元。

美國新任總統拜登帶頭響應，政府車隊將全面更換為電動車，也將進一步提出鼓勵民眾舊換新的補助，激勵特斯拉股價大漲 4%，相關電動車概念股也獲得買盤青睞，倒車雷達廠同致強勢亮燈漲停，包括胡連、康舒、健和興、貿聯 - KY、淳紳、系統電及和大等，漲勢也不俗。