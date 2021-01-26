電動車得道 鋰礦股升天 華爾街一致喊買Piedmont

投資者瘋狂追捧電動車股，這股熱情意味著他們可能也同樣熱愛鋰礦生產商股。

電動車領導廠商特斯拉 (TSLA-US) 過去一年股價上漲了 650% 之多，使該公司成為全球市值最大車廠，投資者逐漸相信電動車是未來大眾個人運輸的未來。《巴倫》商週挑選的幾檔電動車股漲幅也超過 600%。

然而，電動車需要鋰離子電池才能運作，所以鋰採礦業也在飛速發展，《巴倫》商週挑選出小市值的鋰採礦股，過去一年漲幅近 280%，其中一家是 Piedmont Lithium (PLL-US) 。

Piedmont Lithium 過去一年漲幅約莫 470%，週一獲得華爾街喊買，股價再大漲 14.77% 至 55.25 美元。

B. Riley 券商分析師 Lucas Pipes 給予該公司股票「買進」評級，目標價 66 美元，隱含目前交易價格尚約有 30% 上漲空間。Pipes 看漲 Piedmont 的部分原因是該公司與特斯拉達成了鋰礦供應協議。

Piedmont 目前正在北卡羅來納州開採一座鋰礦。

加上 Pipes 的評級，目前 Piedmont 在華爾街一致看好，7 位追蹤該公司股票的分析師全部給予「買進」評級，道指成分股平均買進評級比率為 55%。

然而，Piedmont 的目標價約 45 美元，低於現行股價。Piedmont 股價上漲速度超越了分析師上修目標價的速度。

目前 66 美元是華爾街對 Piedmont 最高的目標價，最低約為 28 美元，但該價格設定時是去年 11 月，當時 Piedmont 每股交易價個約莫 20 美元。

《巴倫》商週去年 10 月曾正面報導過鋰礦股，尤其聚焦 Livent (LTHM-US)，而當時 Livent 交易價格約 9 美元，現在股價已經上漲至 22 美元，這漲勢與電動車產業多數相同，其來臨速度都較預期快速。