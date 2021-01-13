〈全數位CES〉Panasonic研發無鈷鋰電池 攜手Redwood研究回收再利用

根據《日本經濟新聞》週三 (13 日) 報導，Panasonic(6752-JP) 在 12 日開幕的 CES 上宣布，該公司將著手研發不使用「鈷」的鋰電池。

此外，Panasonic 也宣布該公司將與特斯拉 (TSLA-US) 前任技術長 JB Straubel (Jeffrey Brian Straubel) 所創設的 Redwood Materials 合作，著手研究電池材料回收再利用。

「鈷」為稀有金屬，價格居高不下，意味著電動車 (EV) 等產品所使用的電池不易降價。如今 Panasonic 打算將三元鋰電池的鈷元素使用比例，從目前的不到 5% 降到零。

Panasonic 的北美總負責人 Michael Moskowitz 在全球最大的消費電子展「CES」(Consumer Electronic Show) 透露了這項訊息。他提到全球使用的鈷元素當中，有 2/3 是來自政局動盪不安的剛果共和國，也因此在取得上具有相當程度風險。

此外，Panasonic 電池產品的主要客戶美國特斯拉也曾經表示，要將三元鋰電池的鈷元素比例降到零。

除了電動車使用的鋰電池之外，因疫情關係造成需求大增的醫療機器方面，Panasonic 也打算提高醫療機器所使用的鋰電池產量。該公司期盼，即使人工呼吸器的存貨生產拉高至五倍，仍能確保鋰電池的供應無虞。