〈美股盤後〉拜登簽署「買美國貨」行政令 標普那指創新高

本週科技股財報週起跑，蘋果、特斯拉週一 (25 日) 締新高，GameStop 股價高度波動，道瓊因金融能源股拖累近乎持平，標普、那指創歷史新高。

美國總統拜登週一簽署行政命令，推動聯邦政府購買美國貨的計畫，希望藉由聯邦採購程序來強化投資美國製造業，繼續推進前總統川普的美國製造路線。

美國參議院計畫在 2 月初川普彈劾審判前，通過新一輪新冠刺激法案，但參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 警告，新刺激法案可能無法在四到六週內無法通過。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9951 萬例，死亡數突破 213 萬例，美國累計確診超過 2521 萬例，累計死亡數超過 42 萬。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 36.98 點，或 0.12%，收 30,960.00 點。

標普 500 指數上漲 13.89 點，或 0.36%，收 3,855.36 點。

那斯達克指數上漲 92.93 點，或 0.69%，收 13,635.99 點。

費城半導體指數上漲 4.81 點，或 0.16%，收 3,079.21 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收紅，僅房地產、必需消費品和資訊科技領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.77%；臉書 (FB-US) 上漲 1.28%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.091%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.054%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.58%。

道瓊成分股以美國運通領跌。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.96%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.40%；高盛 (GS-US) 下跌 2.19%；寳鹼 (PG-US) 上漲 1.72%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 1.65%。

費半成分股多收高。美光 (MU-US) 下跌 1.22%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.68%；AMD (AMD-US) 上漲 1.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.22%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.43%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.07%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.68%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.34%。

個股消息

投行 Wedbush 預期微軟 (MSFT-US) 2021 年雲業務將進一步增長，因此上調微軟目標價，微軟週一上漲 1.58% 至每股 229.53 美元。

GameStop (GME-US) 週一股價多空交戰，早盤其股價噴漲逾 140% 至每股 159.18 美元，因股價波動性過大而觸發漲停機制，該股盤中紅翻黑跌至 61.13 美元，終場翻紅 18.12% 至每股 76.79 美元。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一發布一份致投資者的研究報告寫道， 強勁的財報將證實「iPhone 12 的超級週期宣傳已成為現實。」蘋果週一股價上漲逾 2.77% 至每股 142.92 美元，再寫歷史新高。

Merck (MRK-US) 宣佈停止研發兩種新冠疫苗，其股價上漲 0.21% 至每股 81.15 美元。

韓國三星電子考慮斥資超過 100 億美元在美國德州設立先進的邏輯晶片製造廠，最快在 2023 年開始投產使用。台積電 ADR 上漲 1.07% 至每股 130.52 美元。

華爾街分析

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 預期，大規模接種疫苗而降低新冠風險，加上促進消費者支出的財政支持，將導致年中消費熱潮和 2021 年非常強勁的經濟增長。

Themis trading 交易聯席經理 Joe Saluzzi 表示，真正支撐市場的是刺激措施，這就是一切，市場喜歡資金，無論是來自財政或貨幣政策，而現在兩者兼具，因此若投資者從經濟刺激計畫中退出市場，那會是一個問題。

美國銀行數據顯示，已公布的標普 500 成分股中，73% 企業營收和每股純益 (EPS) 優於預期。微軟將於美東時間週二公布最新財報，蘋果、臉書和特斯拉週三公布最新財報。

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