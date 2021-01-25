美力推財政刺激方案 ETF股票基金單周吸金121億美元

美國總統正式走馬上任，準財長葉倫表態力挺財政刺激方案，激勵全球股市翻揚，根據統計，全球股票型 ETF 資金過去一週淨流入 121 億美元，主要流入全球及新興市場股票型 ETF，資金淨流入分別為 85.4 億及 20.8 億美元。

另外，亞太、美國及日本近週資金淨流入 9.2 億、5.5 億及 1.6 億美元，中國及歐洲股票型 ETF 近週則遭資金調節淨流出 18.1 億及 2.6 億美元，拉美及東歐股票型 ETF 近週則各呈現小幅流出 0.2 億美元。

富蘭克林證券投顧分析，進入企業超級財報週，財報結果、企業對 2021 年營運前景的看法以及財測展望均為焦點，市場波動可能加大，而目前股市仍處於牛市初期，如出現回檔建議不妨視為進場機會。

統計截至目前，共有 13% 的史坦普 500 企業公布去年第 4 季財報，86% 的企業公布獲利優於預期，根據 Factset 統計 (1/22) 第四季企業獲利預估上修至年減 4.7%，今年第 1 季企業獲利可望重回正成長 18.1%，2021 全年獲利預估年增 22.6%，有望扮演美股多頭的重要推手。

富蘭克林證券投顧指出，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著中國資本市場愈加開放、A 股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度；至於台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者。

此外，受惠於全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業投資前景，我們對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，包括基因療法和基因編輯、免疫腫瘤及精準腫瘤等，也在罕見疾病領域找到機會。