四檔重押台積電ETF嗨翻天 聚焦尖牙股ETF也大進補

美股昨天因為美國總統拜登登基大漲，台股今 (21) 日也跟進狂飆 347 點、收 16153 點刷新歷史新高，光是台積電就貢獻 222 點，護國神山的威力也反映在「含積量」高的四檔 ETF，

台股成功站上萬六，今年以來不到一個月，已經狂飆 1421 點、漲幅高達 9.65%，台股一路強攻主要靠台積電扮演多方指標，光是它一檔今年以來就大漲 26.98%，氣勢遠遠高於大盤。

台股漲翻天，有投資台積電的 ETF 人氣跟著飆高，漲幅也完勝大盤，其中，持有台積電權重占比高達 74% 的富邦科技 ETF(0052-TW) 今年以來已強 23.82%，是波段漲幅唯一超過兩成的台積電概念 ETF，以今天來說，所有上市櫃 ETF 漲幅前 10 名的 ETF 幾乎都是正向二倍的 ETF，但富邦科技 ETF 受惠護國神山強漲，硬是以上漲 4.44% 衝進漲幅第 6 名，表現驚人。

元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 投資台積電比重也有超過五成之多，今年以來分別大漲 16.97%、16.65%。

而持股台積電占比第四名的是國泰台灣 5G+(00881)，雖然僅持有三成，但還坐擁電動車夯題材，今年以來勁揚 18.03%，且受益人、規模都節節攀升，截至今日，規模已經突破 250 億元。

此外，有「硬 5G ET」F 之稱的元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 投資台積電比重雖然不到一成，成立半年漲幅達 42%，是四檔 5G ETF 中績效最好。

值得一提的還有，今天所有上市櫃 ETF 漲幅前 10 大的 ETF 中，除了富邦科技 ETF 是原型 ETF，聚焦美國尖牙股的統一 FANG+ETF(00757-TW) 也以上漲 4.23%、突圍擠進漲幅第 8 名，主樣是成份股網飛發布超越預期的亮麗財報，昨晚大漲逾 16%，谷歌與阿里巴巴漲幅也逾 5%，拉抬尖牙股 ETF 也強強滾。