1.9兆美元方案力度過大？專家擔心未來引發高通膨

美國總統拜登上任之後，推動經濟發展被列為首要重點項目，為此他準備了高達 1.9 兆美元的刺激方案。但這一計畫花費太大，如何得出此一金額受到質疑，一些學者擔心，規模太大的方案反而可能傷害最需要幫助的人。

拜登目前的方案涵蓋面廣，包括直接向數百萬美國人發放支票、增加失業救濟、將最低工資提高一倍以上、向州和地方政府提供援助、為新冠病毒疫苗和檢測提供資金等。

共和黨反對此案，因為代價過高，特別是 3500 億美元對地方的補助，被共和黨批評為是為地方的經營不善買單。

除此之外，一些人士擔心，如此巨額的支出，對本已漏洞不斷的聯邦預算，可能是雪上加霜。

過大刺激恐在未來造成傷害

美國經濟固然受到疫情嚴重衝擊，但由整體經濟面觀點，還不算非常糟，房地產仍處榮景，消費端除了酒吧、餐館受限之外，人們持續在花錢，失業率為 6.7%，與 2014 年 3 月時的情況相同，相當於 2009 年中期開始復甦後的水準。

那麼，為什麼要推動更多的刺激呢？一些人認為，這很大程度上仍是政治考量。特別是疫情期間，也有一些受惠的領域，他們不需要更多的支付。

Leuthold Group 投資長 Jim Paulsen 甚至認為，從長期來看，可能因為過多資金注入而遭受痛苦的，反而會是現今最貧困的階層。

Paulsen 以其對經濟和金融市場的積極看法而聞名。但他擔心，美國的刺激力度過頭，一旦通膨失控，就需要迅速拉緊韁繩，屆時會受到更大傷害。

他說：「這可能會導致很多不好的事情，不是現在，而是將來。」

高通膨與經濟衰退擔憂

Paulsen 指出，隨著國家債務膨脹到近 28 兆美元，其結果可能是對美國政府財政喪失信心，並反映為市場的動盪，帶來經濟災難。

他表示，這些問題可能很快導致非常嚴重的經濟衰退，但不是在今年，而在 2022 年或 2023 年，讓現在最需要支持的人，最終反而受傷害。

美國銀行全球研究 (Bank of America Global Research) 的數據顯示，對個人的直接支票發放，造成消費大增，在截至 1 月 16 日的 7 天期間，獲得上一輪刺激支出的低收入個人，其金融卡和信用卡支出年增 22%。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 指出，美國家庭現在有許多現金，他們準備在疫情後花錢，這終將推升通膨。最終也會導致聯準會重新審視政策，並且不得不比市場預期的更快開始收緊貨幣政策，過快速收縮，將帶來傷害。