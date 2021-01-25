桃醫群聚案居家隔離者擴大至近3000人 陳時中：暫無鎖國必要

國內今 (25) 日本土、境外移入皆為零確診，不過，對於昨日桃園醫院群聚案檢出 2 例感染來源不明，指揮中心持續進行疫調，進一步公布相關足跡，並擴大回溯居家隔離至 2991 人，近日將持續增加。指揮官陳時中強調，目前還沒有到鎖國的必要，國內春節防疫措施也無須升級。

桃園醫院原劃設綠區的 12A 病房，出現 2 人確診新冠肺炎，為出院病患案 889 與陪病家屬案 890，感染源尚無法釐清，陳時中表示，12A 病房狀況還在調查中，但醫院大外科體系全部醫護及工作人員總計有 195 人，採檢結果均為陰性，今天會進行血液檢查。

桃醫群聚案持續擴大匡列居家隔離者，陳時中指出，目前已有 2991 人隔離中，包括醫院 422 人、社區 304 人、回溯 2265 人，人數持續增加中。

同時，指揮中心進一步公布案 889、890 的足跡，包含桃園八德區大湳市場、星上星港式飲茶、全聯八德東勇店、Moominlu Bakery 等。民眾曾出入上述地點應自主健康管理，若在 2 月 3 日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、味嗅覺異常等症狀，應戴醫用口罩儘速到指定院所就醫。

隨著本土疫情升溫，外界也關切是否封鎖邊境來因應？對此，陳時中表示，要觀察這幾天居家隔離後相關檢驗與病例狀況，他認為，沒有需要到鎖國的程度，國內也無須升級，但若有個別單位、地方政府宣布相關管制措施，都不會反對。至於高鐵自由座、飲食等問題，指揮中心近期會與交通部進一步討論。