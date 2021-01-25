疫情引發原油需求憂慮 國際油價連兩日下跌

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，各國政府為應對疫情再度實行封鎖措施，導致市場對燃油需求的的疑慮，國際油價在週一 (25 日) 下跌，連續第二個交易日出現跌幅。

澳盛銀行分析師表示，需求疲軟的跡象，使得油市承壓。隨著新冠肺炎病例數持續增加，香港、中國以及法國等地實行了封鎖措施，限制了商業活動和燃油需求。

3 月布蘭特原油期貨下跌 8 美分或 0.1%，至每桶 55.38 美元。美國 3 月原油期貨跌 1 美分，至每桶 52.26 美元。

近期以來，中國確診病例數持續增加，由於中國作為全球最大能源消費國，因此對能源需求前景造造成了衝擊。在週日 (24 日)，中國新增確診病例數為 124 例。

在許多國家重啟防疫封鎖措施的影響下，國際能源署 (IEA) 在先前也下調了 2021 年全球石油需求的預估。報告中預期，全球石油需求將在 2021 年增加 550 萬桶 / 日，至 9660 萬桶 / 日，較上個月的預估下調了 30 萬桶 / 日，不過好於去年的減少 880 萬桶 / 日。

報告中指出，邊境封鎖、社交隔離和停工等措施，將繼續限制燃料需求，直到疫苗能獲進行更廣泛地施打，很可能要等到下半年。預計今年第一季的石油需求仍將略有下跌。該機構將第一季的石油需求預估下調至 9,410 萬桶 / 日，較先前下調了 60 萬桶 / 日。

高盛則是認為，隨著天氣回溫和疫苗普及，需求將在 3 月份開始反彈，屆時供給面要提高產量還需要時間，預計 4 月到 7 月期間，每天會有 130 萬桶的原油短缺，供不應求的狀況有機會在短時間內支持油價上揚。