批發、零售業去年營業額雙創新高 僅餐飲業衰退

經濟部統計處今 (25) 日公布去年 12 月批發、零售及餐飲業營業額，在遠距商機帶動電子產品需求強勁、購物節效益下，批發、零售業全年營業額分別達 10.5、3.86 兆元，年增 2.5%、0.2%，均創下歷年新高紀錄，僅餐飲業受疫情干擾，全年營業額年減 4.2%，達 7776 億元。

從各類別來看，12 月批發業營業額達 9936 億元，月增 4.8%、年增 12.5%，為歷年單月新高，其中，機械器具批發業受惠手機及其相關零組件需求創旺，加上遠端應用需求，帶動記憶體、面板、CPU 等銷售暢旺、年增 21.6%；累計去年第 4 季批發業營業額為 2.83 兆元、年增 7.1%；全年則達 10.5 兆元、年增 2.5%。

零售業方面，12 月零售業營業額為 3552 億元、年增 1.4%，其中布疋及服飾品業受惠國內股市創高，精品買氣活絡，年增 14.9%，電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業，也在雙 12、保暖商品需求帶動下，年增 15.3%、14.2%；統計第 4 季零售業營業額達 1.06 兆元、年增 2.4%，全年營業額則為 3.86 兆元。

經濟部也統計，去年第 4 季零售業網路銷售額達 1005 億元、年增 20.6%，優於全體零售業；全年也在線上商城週年慶、雙 11、雙 12 促銷下，營業額達 3418 億元，年增 19%，占整體零售業營業額 8.9%，年增 1.4 個百分點。

餐飲業雖正值耶誕節及尾牙旺季，但受疫情干擾，部分聚餐及尾牙活動取消，拖累去年 12 月餐飲業營業額僅達 718 億元、年減 0.6%，其中，外燴及團膳承包業仍年減 23.7%，統計去年第 4 季營業額為 2031 億元、年增 1.1%，全年營業額則為 7776 億元、年減 4.2%。

展望 1 月，經濟部統計處指出，批發業進入傳統春節鋪貨旺季，但受國際肺炎疫情再起、塞港缺櫃情況加劇，恐限縮部分成長動能，零售及餐飲業雖逢春節前採購高峰及尾牙聚餐旺季，但受國內疫情升溫影響，成長動能相對疲弱。