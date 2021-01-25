〈台股盤後〉台塑四寶、被動元件撐盤跌幅收斂 站不回萬六

新冠疫情持續擴大，台股今 (25) 日在台積電、聯發科等電子權值股熄火下，一度重挫近 250 點，失守萬六，不過隨著大立光、鴻海、台塑四寶、被動元件族群撐盤下，指數逐步收斂跌勢，回測 10 日線，終場以 15946.54 點作收，站不回萬六，下跌 72.49 點或 0.45%，成交量 3512 億元。

蘋概三王今日走勢不一，台積電開低走低震盪，最低跌至 626 元，終場下跌 2.46%，收在 633 元，跌破 5 日線；大立光早盤翻紅強勢走揚，終場大漲逾 2%，重回 3000 元大關；鴻海尾盤同樣黑翻紅，終場上漲 1.23%。

其他權值股方面，日月光投控、聯詠、聯發科等表現疲弱收黑；台塑四寶今日逆勢撐盤，金融指標股國泰金、富邦金分別收漲 1.1%、2.48% 同樣扮演撐盤要角。

市場傳，泛國巨集團的旺詮恢復接單，年後電阻報價將漲價 15%，凱美成主要受惠者，股價直奔漲停鎖住，漲價題材發酵下，國巨漲幅近 3%、華新科也有 3.24% 漲幅；U 其他被動元件族群華榮、大毅、九豪、鈺邦等表現不俗。

新冠肺炎疫情擴大，防疫概念股持續成為資金避風港，毛寶、合世、懷特、永日漲停；瑞基、和桐、大江、晟德、亞諾法等也有逾半根漲幅。

法人表示，台股儘管跌破萬六關卡，但指數仍在相對高檔位置，近期融資快速增加、籌碼凌亂，且短線獲利了結賣壓出籠，留意短線漲多個股相對有壓。