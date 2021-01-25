【群益投顧】半導體權值休息、傳產族群輪動，指數高檔整理

一、盤勢分析

歐洲防疫措施無法安定投資人信心，歐元區恐陷入衰退，對新冠疫情的擔憂，抑制美股表現，前一交易日，四大指數僅納指小漲，其餘皆收跌。能源類股疲軟，英特爾、IBM 領跌，航空股繼續走低，費半指數收跌逾 1.8%。

受前一交易日台積電 ADR 大跌影響，加權指數開低、盤下震盪，0050 指數表現相當疲弱，主要還在於焦點族群半導體面臨強大調節壓力導致。相對於半導體的弱勢，塑化、電器、鋼鐵、以及生技反倒展現輪動誠意。個股方面，防疫概念的懷特、毛寶、康那香、恆大等強漲，運輸的志信、四維航、陽明，生技的懷特、杏輝、亞諾法、神隆、雃博等表現均相對亮麗。指數終場下跌 72.49 點或 0.70%，以 15946.54 點作收，成交量減少而為 3512 億元。

二、盤勢預估

台灣新冠疫情有加劇跡象，壓抑台股偏多氣勢，相對於日前資金集中電子族群情況，傳產族群出現輪動機會，尤其是防疫、疫苗相關的個股因資金進駐、股價明顯轉強；此外，電子通路的熱度增溫，選股上都可多留意領漲個股續強機會。

近期國內新冠肺炎疫情升溫，成為關注焦點，防疫概念股由口罩股率先發動攻勢，清潔用品、與疫苗相關個股也跟隨轉強，包括恆大 (1325)、康那香(9919)、南六(6504)、聚隆(1466)、毛寶(1732)、亞諾法(4133)、高端疫苗(6547)、國光生(4142) 等都是領先表態焦點，短線不妨多留意。

波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）自 2020 年 12 月 21 日的 1,323 點開始上漲以來，到元月 22 日達 1,810 點，近月累計漲幅達 36.81％。其中海岬型船日租上漲了 63.28％，更是領頭指標，加上缺櫃、漲價傳言不斷，有利四維航 (5608)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) 再次輪動表現機會。

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086) 因應功率放大器(PA)、Wi-Fi 6 等需求強勁，近年持續擴產，2021 年逐季擴產計畫仍維持不變，法人看好宏捷科在手機 PA、WiFi 的動能表現，持續增持布局，股價量增價揚、突破寫高，持續偏多的波段走漲格局。

三、強勢股

電子：國巨 (2327)、大聯大 (3702)、旺宏 (2337)、啟碁 (6285)、鈊象 (3293)

非電子：富邦金 (2881)、大成鋼 (2027)、台玻 (1802)、大江 (8436)、晟德 (4123)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據