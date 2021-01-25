〈台股盤前要聞〉台積3奈米廠傳意外、利基型DRAM漲勢可期 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有五大重點，台積電南科三奈米廠傳出鋼樑傾倒意外；利基型 DRAM 現貨價上半年漲勢可期；晶片高值化帶動測試介面需求，台廠可望大啖商機。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

南科三奈米廠鋼樑傾倒 台積電：工程進度不受影響

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 近期傳出南科 3 奈米廠鋼樑傾倒意外，對此，台積電回應，並未造成人員受傷，工程進度也不受影響。閱讀全文...

供需缺口擴大 利基型 DRAM 上半年價格逐季揚升

在供給吃緊下，利基型產業 DRAM 去年第四季迎來春燕，業者相繼漲價、且漲幅達 15%，今年首季利基型 DRAM 現貨價漲幅更進一步擴大至 2 成，現貨價甚至高於合約價 40%；在三星持續將 DRAM 產線轉往 CIS 製程下，供給吃緊情況將更嚴重，業者看好，現貨價上半年漲勢仍可期，價格可望逐季走揚。閱讀全文...

晶片高值化趨勢確立 測試介面廠啖商機

半導體製程不斷微縮，晶片線寬收斂至 7、5 奈米，甚至是未來 3 奈米，以及先進封裝推動多晶片堆疊趨勢與晶片安全性，業者為確保每顆晶片效能穩定度，改採全面檢測，帶動測試介面需求只增不減，台四大業者旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、穎崴 (6515-TW)、雍智科 (6683-TW) 皆可大啖商機。閱讀全文...

徳經長致函政府 台積電：汽車電子晶片短缺是首要考量

德國經濟部長致函台灣政府，籲請對汽車產業提高晶片供給，並盼政府向晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 明確傳遞訊息，對此，台積電昨 (24) 日回應，汽車電子晶片短缺是首要考量，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能需求。閱讀全文...

筆電品牌加價搶料 工業電腦缺料情況加劇

晶圓代工產能吃緊，衝擊處理器晶片供貨，加上筆電品牌廠商也加價搶購，就有工業電腦業者認為，今年恐面臨比去年更嚴重的缺料情形，成為營運復甦一大變數。閱讀全文...